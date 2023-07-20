Yurt dışı üretici enflasyonu haziranda yükseldi

Mayısta yüzde 32,13 olan yıllık yurt dışı üretici enflasyonu haziranda yüzde 39,92'ye yükseldi.

Sozcu.com.tr

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksini (YD-ÜFE) açıkladı.

Buna göre, YD-ÜFE, haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 15,62, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 26,29, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39,92 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 61,58 arttı.

YD-ÜFE, mayısta aylık bazda yüzde 0,45, yıllık yüzde 32,13 yükselmişti.

EN ÇOK ARTIŞ SERMAYE MALINDA

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 33,47, imalatta yüzde 40,03 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 37,10 artış, dayanıklı tüketim malında yüzde 45,02 artış, dayanıksız tüketim malında yüzde 45,04 artış, sermaye malında yüzde 48,82 artış ve enerjide yüzde 12,17 azalış olarak gerçekleşti.

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 13,70, imalatta yüzde 15,65 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında yüzde 14,72, dayanıklı tüketim malında yüzde 13,33, dayanıksız tüketim malında yüzde 14,46, enerjide yüzde 27,15, sermaye malında yüzde 16,11 artış olarak gerçekleşti.

SADECE BİR ALT SEKTÖR YILLIK AZALIŞ GÖSTERDİ

Yıllık YD-ÜFE’ye göre 5 alt sektör daha düşük, 20 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi.

Yıllık azalış gösteren tek alt sektör yüzde 12,17 ile kok ve rafine petrol ürünleri oldu. Buna karşılık bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler yüzde 60,62, makine ve ekipmanlar yüzde 59,14, içecekler yüzde 59,14 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

YD-ÜFE sektörlerinden ağaç ve mantar ürünleri (mobilya hariç) yüzde 10,94, diğer mamul eşyalar yüzde 11,26, basım ve kayıt hizmetleri yüzde 11,51 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu.

Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 27,15, bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler yüzde 20,41, diğer ulaşım araçları yüzde 17,23 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

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