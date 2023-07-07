Yurtdışından telefon getirenlere kötü haber
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında yurt dışından yolcu beraberinde getirilen telefonların kullanım izin harcı 20 bin TL oldu. Buna göre son zamla birlikte yurt dışından şahsi kullanım için getirilen telefonların harcına 8 yılda yüzde 15 bin 110 zam yapıldı.
Yurtdışından şahsi kullanım için getirilen telefonların kullanım izin harcına yüzde 228 zam yapıldı.
‘492 Sayılı Harçlar Kanununa Bağlı Tarifelerde Yer Alan Maktu Harç Tutarlarının Yeniden Belirlenmesine Dair Karar'ın yürürlüğe konulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Karar kapsamında, ‘Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı' ise yüzde 228 artışla 6 bin 91 TL’den 20 bin TL’ye çıkarıldı.
8 YILDA YÜZDE 15 BİN 110 ZAM GELDİ
Son karar ile birlikte 2015 yılından bu yana yurt dışından şahsi kullanım için getiren telefonlara uygulanan harç bedelindeki toplam artış ise yüzde 15 bin 110 oldu.
Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl, harç tutarındaki değişimleri sosyal medya hesabından paylaştı.
Buna göre yurtdışından şahsi kullanım için getirilen cep telefonlarında harç tutarları yıllara göre şöyle değişti:
2015 yılı 131,50 TL
2018 Kasım 500 TL
2019 Temmuz 1.500 TL
2020 yılı 1.838,70 TL
2021 yılı 2.006,20 TL
2022 yılı 2.732,40 TL
2023 yılı 6.091,30 TL
2023 Temmuz 20.000 TL