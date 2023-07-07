Yurtdışından telefon getirenlere kötü haber

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında yurt dışından yolcu beraberinde getirilen telefonların kullanım izin harcı 20 bin TL oldu. Buna göre son zamla birlikte yurt dışından şahsi kullanım için getirilen telefonların harcına 8 yılda yüzde 15 bin 110 zam yapıldı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Yurtdışından şahsi kullanım için getirilen telefonların kullanım izin harcına yüzde 228 zam yapıldı.

‘492 Sayılı Harçlar Kanununa Bağlı Tarifelerde Yer Alan Maktu Harç Tutarlarının Yeniden Belirlenmesine Dair Karar'ın yürürlüğe konulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karar kapsamında, ‘Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı' ise yüzde 228 artışla 6 bin 91 TL’den 20 bin TL’ye çıkarıldı.

8 YILDA YÜZDE 15 BİN 110 ZAM GELDİ

Son karar ile birlikte 2015 yılından bu yana yurt dışından şahsi kullanım için getiren telefonlara uygulanan harç bedelindeki toplam artış ise yüzde 15 bin 110 oldu.

Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl, harç tutarındaki değişimleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Buna göre yurtdışından şahsi kullanım için getirilen cep telefonlarında harç tutarları yıllara göre şöyle değişti:

2015 yılı 131,50 TL

2018 Kasım 500 TL

2019 Temmuz 1.500 TL

2020 yılı 1.838,70 TL

2021 yılı 2.006,20 TL

2022 yılı 2.732,40 TL

2023 yılı 6.091,30 TL

2023 Temmuz 20.000 TL

İlginizi Çekebilir Yurt dışından getirilen telefonların harçları 20 bin TL oldu

İlginizi Çekebilir Katma Değer Vergisi (KDV) artırıldı