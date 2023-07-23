Yüzlerce müfettiş ve denetçi meslekten istifa ediyor

Vergi Müfettişleri Derneği öncülüğünde kamu denetim elemanlarının özlük haklarında iyileştirme talebiyle Ankara Ulus’taki Atatürk Anıtı önünde yapılan ortak basın açıklamasında, “Yetersiz özlük hakları ve ekonomik koşullar nedeniyle yüzlerce müfettiş ve denetçi istifa ediyor” denildi.

Mustafa SARIİPEK

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Vergi Müfettişleri Derneği öncülüğünde kamu denetim elemanları, özlük haklarında iyileştirme talebi için Ankara Ulus'ta Atatürk Anıtı önünde ortak basın açıklaması yaptı.

Açıklamaya destek veren tüm kamu denetim elemanları adına açıklama yapan Vergi Müfettişleri Derneği (VMD) Genel Başkanı Ahmet Halis Başli, “Yetersiz özlük hakları ve içinde bulunduğumuz mevcut ekonomik koşullar nedeniyle yüzlerce müfettiş ve denetçi en verimli dönemlerinde meslekten istifa etmekte ve özel sektörde çok daha iyi imkânlarla işe başlamaktadır. Bu sebepledir ki devletimiz yetişmiş denetim gücünü kaybetmektedir” dedi.

BASIN AÇIKLAMASINA 500 KİŞİ KATILDI

Kamu kurumlarının inceleme, teftiş ve denetim kurullarında görevli yaklaşık 20 bin denetim elemanını temsil eden dernek başkanları ve meslek mensupları, Ankara Ulus'taki Atatürk Anıtı önünde bir araya geldi.

Yaklaşık 500 kişinin katıldığı basın açıklamasında özlük haklarında iyileştirme talebi dile getirildi. İstiklal Marşı ve saygı duruşuyla başlayan programda kamu denetim elemanları adına anıta siyah çelenk bırakıldı.

Öte yandan basın açıklamasına katılan müfettişler, özlük haklarında iyileştirme talebi içeren temsili dilekçe ve dosyaları kutulara bıraktı.

‘YÜZLERCE ÇALIŞAN İSTİFA ETTİ’

“Devlet denetim elemanları gelinen süreçte başta maaş, tazminat, ek gösterge anlamında benzer öneme sahip diğer mesleklere kıyasla çok geri kalmış durumdadırlar” diyen Genel Başkan Başli şunları söyledi:

“Devlet denetim elemanları gelinen süreçte başta maaş, tazminat, ek gösterge anlamında benzer öneme sahip diğer mesleklere kıyasla çok geri kalmış durumdadırlar.

Özellikle 2011 yılı sonrasında diğer meslek gruplarının özlük haklarına yapılan iyileştirmelerin hiçbiri kamu denetim elemanları için yapılmamıştır. Bu yıl itibariyle Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu, Hâkimler ve Savcılar Kurulu Teftiş Kurulu ile genel idare hizmetleri sınıfındaki istisnasız tüm idarecilere ek zam, ek gösterge iyileştirmeleri yapıldığı halde kamu denetim elemanları için hiçbir iyileştirme yapılmamıştır.

Dolaylısıyla merkezi denetim elemanları ile benzer aşamalardan geçerek mesleğe alınan hakim, savcı, mülki idare amiri ve Sayıştay denetçisi gibi kariyer mesleklere yönelik yapılan düzenlemeler dikkate alındığında, Adalet ve Mülkiye müfettişleri ile Sayıştay denetçileri dışında kalan bütün denetim elemanlarının özlük hakları çok gerilerde kalmıştır. Yüzlerce vergi müfettişi ve denetçi meslekten istifa etti.”

ÇOK SAYIDA KİŞİ ÖZEL SEKTÖRE GEÇTİ

Özlük haklarında iyileştirme yapılmadığı için çok sayıda vergi müfettişi ve denetçinin özel sektörde çalışmak üzere istifa ettiğini söyleyen Başli, “Neticede hem yetersiz özlük hakları hem de içinde bulunduğumuz mevcut ekonomik koşullar nedeniyle yüzlerce müfettiş ve denetçi en verimli dönemlerinde meslekten istifa etmekte ve özel sektörde çok daha iyi imkânlarla işe başlamaktadır” dedi.

Bu sebeple devletin yetişmiş denetim gücünü kaybettiğini vurgulayan Başli, kayıpların önlenmesi için günümüz şartlarına uygun bir iyileştirmenin yapılmasının kaçınılmaz zorunluluk olduğunu söyledi.

SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ İÇİN SOMUT ADIM ATILMADI

Özlük haklarında iyileştirme yapılması için yetkili mercilerle görüşmeler yaptıklarını ancak herhangi bir somut adım atılmadığını dile getiren Başli şöyle konuştu:

“Denetim elemanlarını temsil eden mesleki dernekler olarak, düşük ücret alan denetim elemanlarının özlük sorunlarının çözülmesini istiyoruz. Başta Hükümet yetkilileri ve Maliye bürokrasisi olmak üzere bütün muhataplarımıza taleplerimizi iletmemiz ve yapılan görüşmeler neticesinde, söz konusu taleplerimizin haklı görünmesine ve çözüme yönelik tüm desteğin verileceği ifade edilmesine rağmen, şu ana kadar bu özlük sorunlarının çözülmesine yönelik somut hiçbir adım atılmamıştır.”

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