Zamlar bezdirdi şikayetler patladı

Vatandaşı canından bezdiren yüksek elektrik, doğalgaz ve akaryakıt fiyatlarına yönelik şikayetlerde 4 kat artış yaşandı. Zam yağmuru akaryakıtta da şikayet rekoru getirdi.

Erdoğan SÜZER

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Yüksek elektrik ve doğalgaz faturalarıyla zamlı akaryakıt fiyatlarına isyan eden vatandaş devlete şikayet yağdırdı. Elektrik faturasının aşırı yüksek geldiği gerekçesiyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na (EPDK) yapılan şikayetlerin sayısı 2022 yılında, bir önceki yıla göre 4 kattan fazla artış gösterdi.

EN BÜYÜK ŞİKAYET ELEKTRİKTE

Doğalgaz kullanımının hatalı faturalandırıldığı ve akaryakıt fiyatlarının aşırı yüksek olduğu gerekçesiyle yapılan şikayetler de 4 kattan fazla arttı. 2022'de sadece LPG zamlarına yapılan şikayetler azaldı. Elektrik, doğalgaz, akaryakıt ve LPG zamlarına yönelik olarak bir yıl içinde yapılan şikayetlerin toplamı ilk kez 200 binler seviyesini geçerek rekor kırdı.

EPDK'nın yayımladığı 2022 yılı faaliyet raporu, geçen yıl yağan zamlarla başa çıkamayan vatandaşın devlete şikayet yağdırdığını ortaya koydu. Rapora göre, 2022 yılında EPDK'ya elektrikle ilgili 151 bin 943 şikayet başvurusu yapıldı. Elektrik şikayetleri bir önceki yıla göre yüzde 52 artarken, en fazla şikayet aşırı yükselen elektrik faturaları için yapıldı. Yüksek elektrik faturalarına yapılan itirazların sayısı bir yıl içerisinde yüzde 321 (4.2 kat) oranında artarak 8 bin 724'ten 36 bin 770'e çıktı.

Doğalgaza yönelik şikayetlerde de bir yıl içerisinde yüzde 106 artarak 22 binden 45 bine fırladı. Geçen yıl doğalgaz tüketiminin özel şirketler tarafından hatalı faturalandırıldığı ve yüksek ödeme çıkarıldığı gerekçesiyle EPDK'ya yapılan başvurular yüzde 313 (4.1 kat) artış gösterdi. Doğalgazda bağlantı ve servis hatlarına yönelik şikayetler de 11 binlerden 16 binler seviyesine çıktı.

Depoyu dolduramayan şikayet yağdırdı

Türkiye'de döviz kurunun 3 kata varan oranlarda artması ve dünyada akaryakıt fiyatlarının yükselmesiyle zam sağanağı yaşanan akaryakıt da şikayetlerden nasibini aldı. Geçen yıl yüksek akaryakıt fiyatları ile akaryakıta gelen zamlar nedeniyle EPDK'ya yapılan şikayet başvurularında tam 4 kat artış oldu. Akaryakıt için yapılan şikayetlerin yarıdan fazlasını zamlar ve yüksek fiyatlar oluşturdu. Buna karşılık LPG fiyatlarına yönelik şikayet sayılarında yarı

yarıya düşüş gözlendi.