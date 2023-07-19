Zeytinyağı ihracatçısına verilen teşvikte kesinti

Avrupa'daki kuraklık küresel zeytinyağı fiyatlarında rekor getirirken, darboğaza düşen ülkelere Türkiye'nin yaptığı ihracat katlanmış; fiyatlar yurt içinde de sert artmıştı. Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan kararla zeytinyağı ihracatına fon kesintisi geri getirildi.

Sozcu.com.tr

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Dökme ve varil zeytinyağı, ihracatında Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu (DFİF) primi kesintisi yapılacak mallar listesine yeniden eklendi. Zeytinyağı ihracatında fon kesintisi geri getirildi

Böylece ihracatta devlet yardımları başlığı altında en önemli teşvik araçlarından olan DFİF’te kesintiye gidilmiş oldu.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan DFİF hakkında kararda değişiklik yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararına göre, zeytinyağından kilogram başına 20 cent DFİF kesintisi yapılacak.

Zeytinyağı, 96/9097 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla 1997’de DFİF kesintisi yapılacak mallar listesinden çıkarılmıştı.

İHRACATTA DEVLET DESTEĞİ OLAN DFİF’İN KAPSAMI GENİŞ

Küçük ölçekli sanayi işletmelerinin mühendis, uzman ihtiyaçlarını karşılamaları için, mezun olmuş kişileri istihdam etmeleri durumunda ilk 6 aylık maaşlarının yüzde 70’i oranında istihdam yardımı DFİF’ten karşılanıyor.

Araştırma geliştirme faaliyetinde bulunan firmaların proje bazında desteklenmesi ve ürün geliştirme programlarına yönelik AR-GE harcamalarının yüzde 50 kadarlık kısmı Merkez Bankası aracılığıyla DFİF’ten karşılanabiliyor.

Ülke içindeki üretimin, uluslararası piyasalarda uygulanan çevre, kalite ve insan sağlığı konularında mevzuata uygun yapılmasına yönelik yapılan harcamaların bir kısmı da yine MB tarafından DFİF’ten yapılıyor.

Bunun yanı sıra, yurt dışı ofis, mağaza işletme ve tanıtım faaliyetlerinin desteklenmesi ya da yurt dışındaki fuarlara bireysel katılımın desteklenmesi amacıyla yapılan harcamaların bir kısmı DFİF’ten karşılanıyor.

Eğitim ve seminer faaliyetleri için yapılacak harcamaların en fazla yüzde 50’si de yine DFİF tarafından karşılanıyor. Ancak DFİF’in kapsamı bunlarla sınırlı da değil.

İLK 6 AYDAKİ İHRACAT 2020'NİN TAMAMINI SOLLAMIŞTI

Küresel zeytinyağı fiyatlarının rekor seviyeye ulaşması sonrası Türkiye’deki perakende fiyatlar da iki ayda yüzde 77,7 zamlanmış ve litresi 90 liradan 160 liraya fırlamıştı.

Kuraklık nedeniyle darboğaza düşen İspanya’ya yapılan zeytinyağı ihracatının ise yılın ilk 6 ayında 26,8 kat birden artması dikkat çekti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin zeytin ve zeytinyağı ihracatı 2023 Ocak-Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 190 oranında artarak 559,8 milyon dolara yükseldi.

Geçen yılın tamamında ise (2023 Ocak-Aralık) toplam zeytin ve zeytinyağı ihracatı 495 milyon 838 bin dolar idi.

İSPANYA'YA İHRACAT 26,8 KAT BİRDEN ARTTI

İspanya'ya 2022 Ocak-Haziran döneminde 7,6 milyon dolarlık zeytin ve zeytinyağı ihracatı yapan Türkiye, 2023 Ocak-Haziran döneminde bu ihracatını 203,9 milyon dolara çıkardı.

Aynı dönem aralığında İtalya'ya yapılan ihracat ise, 1,2 milyon dolardan 30 milyon dolara fırlamış durumda.

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