Çin’de konut fiyatlarındaki durgunluk sürüyor

Ulusal İstatistik Bürosu'nun (UİB) açıkladığı konut fiyat endeksine göre, Çin'deki büyük ve orta ölçekli 70 kentin sadece 20'sinde yeni konut fiyatları temmuzda önceki aya kıyasla artarken, 50'sinde sabit kaldı veya azaldı.

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Çin’de gayrimenkul sektöründe süregelen borç problemleri ve yatırımlardaki azalmaya birlikte konut fiyatlarındaki durgunluk devam ediyor.

Ulusal İstatistik Bürosu’nun (UİB) açıkladığı konut fiyat endeksine göre, Çin’deki büyük ve orta ölçekli 70 kentin sadece 20’sinde yeni konut fiyatları temmuzda önceki aya kıyasla artarken, 50’sinde sabit kaldı veya azaldı.

EN BÜYÜK 4 KENTTE DE ARTIŞ OLMADI

“Birinci kuşak şehirler” olarak tanımlanan, ülkenin en fazla nüfusuna sahip 4 şehri Pekin, Şanghay, Guangcou ve Şıncın’da yeni konut fiyatları, haziranın ardından temmuzda da artış göstermedi.

Yeni konut fiyatları, “ikinci kuşak” olarak tanımlanan büyük ve orta ölçekli 31 şehirde önceki aya göre yüzde 0,2, “üçüncü kuşak” olarak tanımlanan 35 şehirde ise yüzde 0,3 geriledi.

İkinci el konut fiyatları da 70 şehrin sadece 6’sında artış kaydetti.

Fiyatlar, yıllık bazda ise “birinci kuşakta” yüzde 1, “ikinci kuşakta” yüzde 0,2 artarken, “üçüncü kuşakta” yüzde 1,5 düştü.

UİB, Çin’de gayrimenkul yatırımlarının 7 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,5 gerilediğini bildirmişti.

Ülkede sabit sermaye yatırımlarının yaklaşık beşte birini oluşturan, ekonomik büyümeye yaklaşık yüzde 14 katkı sağlayan gayrimenkul sektöründeki kredi ve finansman problemlerinin Kovid-19 salgını döneminde yatırımların durmasıyla derinleştiği, borçları nedeniyle temerrüde düşen büyük ölçekli gayrimenkul şirketlerinin sayısının arttığı belirtiliyor. (AA)

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