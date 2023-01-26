Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Bodrum’da dikkat çeken karar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Resmi Gazete'de yayımlanan 6739 sayılı kararı çok tartışılacak...

İsmail ŞAHİN

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Resmi Gazete'de bugün yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarıyla Muğla’da bir alan orman sınırı dışına çıkarıldı.

Bodrum ilçesine bağlı Göltürkbükü'nde 104 ada 2-A parselde bulunan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla orman alanı dışına çıkartılan alanın büyüklüğü sadece 117 metrekare…

Orman sınırı dışına alınan arazinin yanı başında ise Türkiye’nin en pahalı gayrimenkul projelerinden biri olan The Residences at Mandarin Oriental projesindeki bir villa yer alıyor.

Erdoğan’ın imzasıyla orman vasfından çıkartılan alanın kime ait olduğu henüz bilinmiyor.

Bodrum Türkbükü’nde yer alan Cennet Koyu’nda, 2,5 kilometre sahil şeridinde üç koy ve plaja sahip 600 bin metrekare alan üzerinde yükselen The Residences at Mandarin Oriental adlı projede yaşam 2014 yılında başladı.

Vedat Aşçı'nın sahibi olduğu Astaş Holding tarafından inşa edilen ve Mandarin Oriental Hotel Grubu tarafından işletilen projede bir otelin yanı sıra 98 villa ve 116 rezidans bulunuyor.

KAÇAK VİLLALAR YIKILMIŞTI

Bodrum’daki Cennet Koyu’nda yer alan ve Türkiye'nin sayılı zenginlerinin mülk sahibi olduğu The Residences at Mandarin Oriental projesinde bazı villa ve rezidansların, Mayıs 2018’de getirilen ‘imar barışı’ düzenlemesinden sonra yapılmış olmasına rağmen uygulamadan faydalandığı ortaya çıkmıştı.

SÖZCÜ'nün konuyu haberleştirmesinin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, milyonlarca dolar değerindeki ruhsatsız veya imar mevzuatına aykırı 5 villayı 2020 yılında yıkmıştı.

ERDOĞAN’IN BUGÜN RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANAN KARARI

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