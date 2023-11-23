Downtown projesindeki 375 dairelik rant iddiası Meclis gündeminde

Kamuoyunda büyük tartışmalara neden olan Bursa Downtown projesindeki imar değişikliği ile elde edilen 375 dairelik rant iddiası TBMM gündeminde. İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, “İktidar imzalı bu vurgun hikayesinin başrolünde, kayınpeder rolüyle, Bursa’nın en büyük ilçesi Osmangazi Belediyesi’nin Başkanı AKP'li Mustafa Dündar, Başkan Yardımcısı olan dünürü Hasan Hüseyin Erdönmez ile Başkanın Damadı Mustafa Erdönmez var” dedi.

Halil ATAŞ

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İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Bursa’da Downtown projesindeki imar değişikliği ile elde edilen 375 dairelik rant iddiasını TBMM gündemine taşıdı.

Kamuoyunda büyük tartışmalara neden olan Downtown projesindeki imar değişikliğini Meclis Genel Kurulu'nda kürsüden dile getiren Türkoğlu, “İmar değişikliği önerisi; bir hafta sonra yürürlüğe gireceği bilinen bu yönetmeliğin öncesine denk getirilerek, adeta bir taşla iki kuş vuruluyor. Bununla 0.50 emsal artışı kazanılıyor ve ‘başkanlı-dünürlü-damatlı-muhteşem üçlüye” tam 47 bin m2'lik daha bağımsız bölüm yapma hakkı doğuyor. Nitekim fazladan tam tamına 375 daire daha yapılıyor” şeklinde konuştu.

“VURGUNUN BOYUTUNU SİZ HESAPLAYIN”

“Söz konusu daireler bugün 8-10 milyon lira arasında alıcı buluyor, varın vurgunun boyutunu siz hesaplayın” diyen Türkoğlu, şöyle konuştu;

“Tarihinin en sahipsiz dönemini yaşayan Bursa, AK Parti iktidarı döneminde ne yazık ki en büyük vurgunlara sahne oluyor. Hiç abartmıyorum şehrin adeta iliği kemiği sömürüldü, maşallah iyi de semirildi. Bugün Bursa'daki yüzlerce rant vurgunundan sadece üçünün öyküsünü anlatacağım. İktidar imzalı rant hikayesinin başrolünde, kayınpeder rolüyle, Bursa'nın en büyük ilçesi Osmangazi Belediyesi'nin Başkanı Mustafa Dündar var. Başkan Yardımcısı olan Dünürü Hasan Hüseyin Erdönmez ile Başkanın Damadı Mustafa Erdönmez bu rant öyküsünde yardımcı oyuncu rolünü üstleniyorlar.

“500 MİLYON LİRA HAKSIZ KAZANÇ CEBELLEZİ YAPILIYOR”

Geçtiğimiz haftalarda ‘Şehir içinde şehir' sloganıyla açılışı yapılan, onlara göre AVM artı rezidans, bize göre ise devasa bir “betonköy”ümüz daha oldu. Bursa'nın tam merkezinde Downtown adlı bir ticaret ve konut projesinde; bu üçlü tarafından, öyle bir ali cengiz filmi çevrildi ki, aklınız şaşar! Yunuseli Havaalanı yakınındaki, Erdönmez ailesine ait yaklaşık 47 bin metrekare alanda “kayınpeder-başkan, dünür ve damat” üçgeninde bir fırıldak döndürülüyor ki sormayın gitsin. O günün parasıyla bir kalemde tam 500 milyon lira haksız kazanç cebellezi yapılıyor.

“‘BAŞKAN-DÜNÜR-DAMAT’ ÜÇLEMESİ!”

Yer sahiplerinden birisi kim? Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Hüseyin Erdönmez… Hasan Hüseyin Erdönmez kim? Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın dünürü! Dünür Hasan Hüseyin Erdönmez'in kardeşi kim? Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın damadı Mustafa Erdönmez! ‘Başkan-Dünür-Damat’ üçlemesi!”

“RANTIN ÖNÜNÜ AÇIYOR”

6 Kasım 2019’un, akraba soslu rant öyküsünün başlangıç tarihi olduğunu söyleyen Türkoğlu, şöyle devam etti;

“Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Hüseyin Erdönmez imzası ile Meclise bir önerge veriliyor. Bu önerge 09 Eylül 2020 tarihinde Meclisin gündemine geliyor. Park ve Belediye Hizmet Alanı Değişiklikleri' başlığı ile masumane (!) bir kılıf giydirilen önerge, Bursa'nın, nasıl daha fazla canına okunup rantın katlanabileceğinin önünü açıyor.

“ÖDEMELERİ GEREKEN BEDELLERİNE KURTARIYOR”

İYİ Parti ve CHP'nin ‘ret oyu' verdiği önerge, inşaat sahibine; daha önce mahkeme kararı ile iptal edilen ve haksız emsal artışlarını yeniden sağladı. Ama ondan da önemlisi sadece bir hafta sonra çıkacağı bilinen, ‘Değer artış payı hakkında yönetmelik' nedeniyle doğacak kazançtan dolayı, arsa sahiplerinin devlete ve belediyelere ödemeleri gereken bedellerden kurtarıyor.

“ADETA BİR TAŞLA İKİ KUŞ VURULUYOR”

Çünkü 15 Eylül 2020 tarihinde yürürlüğe girecek olan yönetmelik; imar değişikliği ile avantaj sağlanan bir projede, değer artışından elde edilen kazancın yüzde 25'ini büyükşehire, yüzde 25'ini ilçe belediyesine ve yüzde 25'ini de bakanlığın dönüşüm projeleri hesabına aktarılmasını gerektiriyor. İmar değişikliği önerisi; bir hafta sonra yürürlüğe gireceği bilinen bu yönetmeliğin öncesine, özellikle denk getirilerek, adeta bir taşla iki kuş vuruluyor.

“BAŞKAN PASI VERMİŞ, DÜNÜR ORTAYI YAPMIŞ, DAMADA DA…”

Bu imar değişikliği ile 0.50 emsal artışı kazanılıyor ve ‘başkanlı-dünürlü-damatlı-muhteşem üçlüye” tam 47 bin m2'lik daha bağımsız bölüm yapma hakkı doğuyor. Ve fazladan tam tamına 375 daire daha yapılıyor. Her biri 125 metrekareden 3+1 olmak üzere 375 daire. Üç sene önce hesaplamıştık, 1 milyon 300 liradan 375 daire 500 milyon liralık haksız kazanca tekabül ediyordu. Şimdi dairelerin tanesi en az 10 milyon. Çarpın 375 ile bulun rant vurgununun boyutunu! Nasıl ama ‘bul karoyu al parayı' gibi bir rant öyküsü değil mi? Başkan pası vermiş, dünür ortayı yapmış, damada da topu rant kalesine yuvarlamak kalmış! Hikayenin sonunu bir haberle bitireyim: Bu öykünün baş kahramanı Osmangazi Belediye Başkanı, Kayınpeder Mustafa Dündar, geçtiğimiz günlerde “Bursa Büyükşehire aday olduğunu” açıkladı! Ne diyelim? Hadi büyük götürmeler!”