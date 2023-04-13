Erdoğan ‘İstanbul’a ihanet ettik’ sözlerini çabuk unuttu…

Dikey mimarinin karşısında olduğunu söyleyen Erdoğan'ın şehircilik sicilinde neler var? "Belediye başkanlığımdan beri hep yatay mimariyi savundum" diyen Erdoğan'a İstanbul'daki icraatlarını hatırlattık...

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam CNN Türk – Kanal D ortak yayınında şehircilik konusunda açıklamalarda bulundu.

Erdoğan “Belediye başkanlığımdan beri hep yatay mimariyi savundum. Dikey mimarinin karşısında olan bir Cumhurbaşkanı olarak artık vatandaşlarımız da bizim bu tezimizi kabul etti” dedi.

Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu 1994 yılından 2019 yılına kadar kenti mensubu olduğu partilerin belediye başkanları yönetti. 2003-2019 yılları arasından Başbakan ve Cumhurbaşkanlığı yapan Erdoğan’ın partisi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı üzerinden 2019 yılından sonra İstanbul’a müdahale etti.

Son 29 yılda parsele özel imar planları hazırlandı, hormonlu binalar yaratıldı, gökdelenler tüm kenti sardı ve rant katlandı.

21 Ekim 2017’de “40 kat, 100 kat binalar yapmak sizi medeni yapmıyor ama biz de bu tuzağın içine düştük. İstanbul gerçekten müstesna bir şehirdir. Ama biz bu şehrin kıymetini bilmedik, biz bu şehre ihanet ettik, hâlâ da ihanet ediyoruz. Ben de bundan sorumluyum” diyen Erdoğan dün akşam bu sözlerini unutup “dikey mimarinin karşısında oldum” dedi.

Erdoğan’ın hafızasını tazeleyelim:

2013 yılına kadar imar çeteleri İstanbul’da belediye meclislerini kullanarak yol aldı. Ancak işler ağır aksak ilerlemeye, “sorun çıkartan” meclis üyeleri ortaya çıkınca, devreye Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sokuldu.

Temmuz 2013'te yürürlüğe giren yasal düzenlemeyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı istediği yerde herhangi bir şart olmadan plan – proje yapma ve ruhsat verme yetkisi aldı. Böylece hem muhalif partilerin yönettiği belediyeler hem de AKP'li belediyelerdeki muhalif meclis üyeleri etkisiz hale getirildi. Özellikle İstanbul ve İzmir'de CHP'li belediyeler tarafından yönetilen ilçelerde bakanlık tarafından gerçekleştirilen parsele özel imar plan değişiklikleri ile yandaş iş adamlarına milyarlarca liralık rant yaratılmasının önü açıldı.

DAVALAR BOŞA DÜŞÜRÜLDÜ

Avcılar'dan Kartal'a Bakırköy'den Şişli'ye Sarıyer'den Kadıköy'e kadar çok sayıda ilçede hormonlu binaların yükselmesini sağlayan imar planlarına sivil toplum kuruluşları, belediye meclis üyeleri ve duyarlı vatandaşlar dava açtı. Bu sırada hormonlu binalar ruhsat alıp inşaata başladı. Kent yağmasına karşı mücadele edenler terörist, konuyla ilgili yazı yazan – haber yapanlar vatan haini ilan edildi. Cinayetleri engellemeye çalışan belediye meclis üyeleri saldırıya uğradı, sokağa çıkan yurttaşlar; gaza boğuldu, copla dövüldü, kör – sakat bırakıldı veya öldürüldü.

BAKANLIĞI DEVREYE SOKTULAR

İmar planlarıyla ilgili davalar sürerken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yargı kararlarını işlevsiz bırakmak için aynı projelere yeni imar planları hazırladı. İdari mahkemeler yürütmeyi durdurdu, Danıştay imar planlarını iptal etti ama “yeni planlarla yola devam ediyoruz” diyen müteahhitler hiç durmadı ve hormonlu binalar tamamlandı.

Özetle, bakanlık yardım ve yataklık ettiği için çok sayıda kent cinayeti girişimi başarıya ulaştı. Bugün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı hala yargı kararlarının etrafından dolanan, adrese teslim çok sayıda plan değişikliğini İstanbul’da hayata geçiriyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nden imar plan tadilatı alamayanlar bakanlığın kapısını çalıp işini çözüyor. Bunun son örneği Etiler’deki Polis Meslek Yüksekokulu arazisi… 39 katlı üç gökdelen inşa edilecek arsanın imar sorununu geçtiğimiz yıl Çevre ve Şehircilik Bakanlığı çözdü ve yıllardır duran projede inşaat hızla başladı.

AKP iktidarında İstanbul'un nasıl betona boğulduğu fotoğraflarla net olarak görünüyor. 369 metrelik kule uzunluğu ve deniz seviyesinden 587 metrelik yüksekliğiyle İstanbul’un en yüksek yapısı olan Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi'ne çıkıp kentin sadece Anadolu Yakası’na bakıldığında manzara şöyle:

İstanbul’da deprem toplanma alanları bile rezidans ve AVM’lere açıldı. 150 metreden yüksek binalar açısından Avrupa’da gökdelen sayısının en fazla olduğu Türkiye’de bu tanıma uyan 67 gökdelen var. Yüksek binaların yoğunlaştığı yerlerden biri ise Ataşehir oldu. Emlak Konut GYO’nun ihale ettiği arazilerde yükselen gökdelenlerin yanı sıra İstanbul Finans Merkezi projesiyle de bölge beton bloklara teslim oldu.

İstanbul Fikirtepe’deki kentsel dönüşüm çalışmaları 15 yıldır gündemde. Bölgede birçok firma projeleri yarım bırakmış, semt adeta harabeye dönmüştü. Enkazı devralan devlet eski yapıları yıktı, inşaatlara başladı. Ancak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın düşük yoğunluklu yapılaşma çağrısının Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşüm projesinde pek karşılık bulmadığı görüldü.

İSTANBUL’UN YENİ SURLARI

İstanbul’un Avrupa Yakası’nda durum böyleyken, Avrupa Yakası’nda durum pek farklı değil. Örneğin, AKP iktidarının ihale yoluyla sattığı Zeytinburnu – Ataköy sahil hattındaki kamu arazilerinde 60 yeni bina yükseldi. Uzunluğu 70 metreyi bulan yapılar tarihi kentin siluetini değiştirdi. ‘İstanbul’un yeni surları olarak nitelendirilen bu yapılarla kıyıya adeta beton duvar örüldü. Bir çoğu turizm imarlı olan arazilerde yükselen binalar apart daire olarak milyonlarca liraya satıldı.

AKP iktidarında İstanbul’un Avrupa Yakası’nda Mecidiyeköy’den Kağıthane’ye, Levent’ten Maslak’a kadar birçok bölge hormonlu binalarla doldu. Yoğun yapılaşma trafik ve altyapı sorunlarını beraberinde getirirken, kentin görünümü de tamamen değişti: