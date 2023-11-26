İBB’den ‘yabancıya konut satışı askıya alınsın’ önerisi

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Buğra Gökce, "Türkiye genelinde belli bir süre yabancılara konut satışının askıya alınması konut piyasasının dengelenmesi için olumlu olacaktır” önerisinde bulundu.

Sozcu.com.tr

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İBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Buğra Gökce, sosyal medya hesabında konut fiyatlarıyla ilgili çarpıcı veriler paylaştı.

2020 – 2023 arasında üç büyük şehirde yabancılara 94 bin 642 konut satıldığını açıklayan Gökce “Aynı dönemde ortalama konut satış fiyatı İstanbul'da 521 bin liradan 4,2 milyona, Ankara'da 312 bin liradan 2,4 milyona, İzmir'de 510 bin liradan 3,8 milyona çıktı. 2020 – 23 döneminde yabancılara toplam 197 bin 477 konut satılırken yaklaşık olarak yabancıların aldığı her 2 konuttan biri üç büyük şehirde yer aldı” dedi.

‘İSTANBUL'DA 450-750 BİN ARASINDA BOŞ KONUT VAR’

Gökce, yabancılara konut satışının bir yandan konut piyasasını fiyat açısından dengesizleştirirken, diğer yandan kullanılmayan, atıl duran konut sorununu da derinleştirdiğini vurguladı.

Gökce “İstanbul’da tahminlere göre 450 ile 750 bin arasında boş konut var. Konutların atıl durması da kiralık konut arzını azaltarak konut piyasasını etkiliyor” ifadelerini kullandı.

‘YABANCILARA KONUT SATIŞI ASKIYA ALINSIN’

Yabancılara konut satışının bir çok gelişmiş demokraside de tartışıldığına dikkat çeken Gökce şu önerilerde bulundu:

““Kanada bu yılın başında yabancılara konut satışını 2 yıllığına askıya aldı. Yeni Zelanda 2017’de yabancıların mevcut evleri satın almasını yasakladı. Bu tür önlemler daha önce Hong Kong ve Avustralya gibi yerlerde uygulanmış ve konut fiyatlarının belli bir oranda düşmesine neden olmuştu. Türkiye genelinde belli bir süre yabancılara konut satışının askıya alınması konut piyasasının dengelenmesi için olumlu olacaktır.

Bugün özellikle üç büyük şehrimizde ve yurt genelinde yaşadığımız konut krizini çözmek için konut hakkını koruyan, bütüncül, çeşitli tiplerde sosyal konut üretim ve arzını da kapsayan adımlar atılmasına ihtiyaç var.”

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