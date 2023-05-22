Katar devletinin ortak olduğu İstinye Park’ın boyu uzuyor

2020 yılında Katar devletinin yaklaşık 300 milyon dolar vererek ortak olduğu İstinyePark AVM'nin çatısında hummalı bir çalışma başladı. 2007'de açılan alışveriş merkezinin üst kısmına yeni katlar ekleniyor.

Sozcu.com.tr

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Orjin Grup ve Doğuş Grubu ortaklığı ile 2003 yılında tasarlanan, 2007’de inşaatı tamamlanan İstinyePark alışveriş merkezinin boyu uzuyor.

İstanbul Sarıyer’de Katar Caddesi üzerinde yer alan yaklaşık 90 bin metrekare büyüklüğündeki İstinyePark AVM’nin çatı katına yeni katlar inşa ediliyor.

Katar devletinin 2020 yılında yüzde 42 hissesini satın alarak ortak olduğu İstinye Park hali hazırda 90 bin metrekare büyüklüğünde ve 300 mağazadan oluşuyor. Yeni eklentilerle mağaza ve restoran sayısının artması bekleniyor.

SÖZCÜ’nün edindiği bilgiye göre, 2006 yılındaki imar planlarından kalan yapılaşma hakkını kullanan İstinyePark AVM yatırımcıları, Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Koruma Kurulu’ndan gerekli izinleri aldı.

KATAR DEVLETİ ORTAK OLMUŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed El Sani'nin başkanlığında Kasım 2020’de yapılan Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 6'ncı toplantısının ardından iki ülke arasında askeri, ekonomik, sanayi, uluslararası ticaret, serbest bölgeler ve su kaynaklarının yönetimi alanlarında birçok anlaşma imzalandı.

Bu anlaşmalardan biri de Katar Yatırım Ajansı’nın İstinye Park ortaklığıyla ilgiliydi. Bu anlaşmayla Katar Yatırım Ajansı, Doğuş Grubu ve Orjin Grubu ile İstinye Park’ta ortaklığa gitmişti. Katarlılar bu ortaklık için 300 milyon dolara yakın bir mebla ödemişti.

Doğuş Grubu, İstinyePark’ta yüzde 42’lik hissesini Katar devletinin şirketi Qatar Holding'e 300 milyon dolara yakın bir meblağa devretmişti.

KATAR’IN TÜRKİYE AŞKI

Son yıllarda Türkiye ile siyasi ve ekonomik ilişki içinde olan Katarlılar, gayrimenkulden finansa, sanayiden medyaya kadar birçok alanda yatırıma imza attı. Katar Emiri, Türkiye'ye her geldiğinde yeni alımlar yaptı.

Son olarak Doğuş Holding’in yeme içme markası d.ream’e 300 milyon dolarlık bir yatırımla ortak olan Katar’ın Türkiye’de Digiturk, Finansbank, Abank, Borsa İstanbul, Beymen, Network, BMC, İstinye Park, Antalya Limanı, SeaPearl Ataköy, Banvit, Şehzade Burhanettin Efendi Yalısı, Süleymaniye kentsel dönüşüm projesinde yatırımları bulunuyor.

DÜNYALARI ALDILAR

İstinyePark AVM’nin ortakığı Qatar Holding LLC, dünyanın en büyük fonlarından Qatar Investment Authority’ye (QIA) ait.

335 milyar dolarlık varlığıyla dikkat çeken Katar hükümetinin petrol ve doğalgaz fazlasını yönetmek için Katar Emiri Hamad bin Khalifa Al Thani tarafından 2005’te kuruldu.

Ortadoğu’nun en büyük emlak yatırım şirketlerinden Qatar Diar’ı da kontrol eden şirket, 2015’te Finansbank’ı 2.75 milyar dolara satın alan Qatar National Bank’ın da yüzde 50 ortağı.

Dünyaca ünlü bankacılık devi Barclays’de yüzde 12.7, Volkswagen Group, Porsche, Hochtief Sainsbury’s de yüzde 17’lik payı bulunan QIA, Technip, Air Liquide, Vinci SA, GDF Suez, Veolia, Vivendi, Royal Monceau, France Telecom, Areva, Credit Suisse gibi devlere de ortak…