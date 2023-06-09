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Konutta faiz politikası belirleyici olur

Seçimlerin geride kalması ile başta gayrimenkul olmak üzere yatırımcı ekonomideki yol haritası ile açıklanacak faiz politikasına odaklandı.

Sayime BAŞÇI
Yayınlanma: 05:00 - 09 Haziran 2023 Güncellenme:
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Konutta faiz politikası belirleyici olur

Yatırımcı olarak belirsizlikten dolayı kararsız kaldıklarını kaydeden Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat, “Açıklanacak ekonomi kararlarını, Merkez Bankası kararlarını görmemiz lazım. Ekonomi bakanımızın yaklaşımından anladığımız faizler yükselecek ama nasıl yükselecek bilemiyoruz. Parça parça mı, yoksa bir kere de mi yükselecek bilemiyoruz. Mehmet Şimşek'in kararlarını görmek lazım. Ne faiz kararı verecek o çok belirleyici olacak” dedi.

Adnan Polat

Şu an serbest bırakıldığı için dolar ve Euro'da hızlı bir çıkış olduğunu söyleyen Polat, “İnsanlar da faiz açıklamasından sonra döviz bozdurup faize dönecek. Faizlerin bir miktar enflasyonu aşağı çekeceği zamanlar olacak. O zamana kadar da gayrimenkul fiyatları da artmaya devam edecek” diye konuştu.

Enflasyon düşene kadar gayrimenkul fiyatlarının yükseleceği belirtildi.

Akatlar'a 50 milyonluk yatırım

Polat Gayrimenkul İcradan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Kaan Yücel, Polat Akatlar, projesi ile bölgede mevcutta bulunan eski bina stokunun tersine depreme karşı dayanıklılığı olan bir projeye imza attıklarını dile getirdi. 1.500 metrekarelik arazi üzerinde yapılan projede metrekare fiyatlarının 200 bin TL olduğunu söyleyen Kaan Yücel, toplam yatırım tutarının ise 50 milyon dolar olduğunu belirtti.

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