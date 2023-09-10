Kripto yatırımcıları Elon Musk biyografisini merakla bekliyor

Krioto yatırımcıları merakla gelecek hafta yayınlanacak Elon Musk biyografisini bekliyor. Kitap, Dogecoin iddialarıyla kripto para piyasasını hareketlendirebilir.

Sozcu.com.tr

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Milyarder iş adamı ve Tesla ile SpaceX’in CEO’su Elon Musk biyografisi 12 Eylül’de yayınlamaya hazırlanıyor.

Daha önce Steve Jobs, Albert Einstein gibi figürleri yazan, çok satan kitapların yazarı ve tarihçi Walter Isaacson son olarak Elon Musk hakkında yazdığı kitabı tamamladı.

12 Eylül'de satışa çıkması beklenen ‘Elon Musk’ adlı biyografi, henüz dağıtılmadan Amazon'da ön siparişe açıldı ve çok satanlar listesinde zirveye oturdu.

BİYOGRAFİ MERAKLA BEKLENİYOR

Musk biyografisi yayına hazırlanırken farklı konularda pek çok haber ortaya atılsa da biyografinin yayınlanacak olmasından en çok heyecan duyan kesim kripto yatırımcıları oldu.

Musk'ın hayatında önemli bir yeri olduğu düşünülen Dogecoin'e biyografide önemli bir alan ayrıldığı düşünülüyor. Söylentilere göre biyografi Elon Musk'ın Dogecoin projesinin gelişimini nasıl finanse ettiğini ortaya koyacak.

Geçmişte için yaptığı çeşitli çıkışlarla piyasayı ciddi oranda etkileyen Elon Musk, Dogecoin'e verdiği destek ile projeyi çok farklı bir boyuta taşıyarak en büyük 10 kripto para biriminden biri haline gelmesini sağlamıştı.

‘DOGECOIN’LE DOĞRUDAN İLİŞKİSİ VAR’

Wall Street Journal’da hafta içinde yayımlanan bir makaleye göre Musk, Dogecoin projesinin gelişimini gizlice finanse ediyordu. Musk, Dogecoin geliştiricilerine milyonlarca dolar bağış yaparak projenin büyümesine yardımcı oldu.

Musk’ın Dogecoin’e olan bağlılığı bir sır olmasa da, kripto para birimiyle olan bu doğrudan parasal ilişkisi bir sürpriz oldu. Musk’ın Dogecoin’e olan ilgisi, geçmişte kripto para birimini sık sık öven tweetler atmasıyla biliniyor. Musk’ın tweetleri, Dogecoin fiyatında büyük dalgalanmalara neden olmuştu.

SUÇLAMALARA MARUZ KALDI

Musk’un Dogecoin ile ilgili açıklamaları uzun süredir devam eden bir tartışma. Bu yılın başlarında açılan bir toplu dava, onu içeriden bilgi alarak alım satım yaptığı ve fiyat manipülasyonu iddialarıyla ilişkilendirmişti.

Mart ayının sonunda Musk, Dogecoin’e verdiği desteğin yasal olduğunu söyleyerek kendini savunmuştu.