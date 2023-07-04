Lüks ve güvenli Deprem Evi 24 milyon TL’lik fiyatıyla satışa çıktı

Depremlere dayanacak şekilde inşa edilen ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki bir malikane, tasarımı ve güvenli yapısıyla dikkat çekiyor.

Sozcu.com.tr

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David Ming-Li Lowe tarafından inşa edilen Deprem Evi, 1994 yılında Amerikan Mimarlar Enstitüsü tarafından ülkenin en önemli projelerinden biri olarak kabul edildi.

Ana yapısal çerçeve olarak çeliğin yanı sıra ev, Amerika’da depremlerden korunmak için viskoz sönümleyici tabanlı izolatörler üzerine inşa edilen ilk ev olarak kaydedildi.

Vizyoner isim, evi 2013’teki ölümüne kadar elinde tuttu. Son 10 yıldır evle, ailesi ilgileniyor ve ev ilk kez piyasaya çıkıyor. Evin piyasa değeri ise yaklaşık 24 milyon TL (2,8 milyon dolar) olarak belirlendi.

1990 yılında inşa edilen Deprem Evi, gelecekte en az 7.0 büyüklüğünde bir depremin beklendiği Kaliforniya gibi yüksek sismik bir bölgede güvenliği sağlamak için tasarlandı.

Tam güvenliği sağlamak için galvanizli sac soğutma panelleri ve yarı saydam Kalwall kaplama gibi malzemeler kullanılan ev tasarımıyla da geçmişte birçok ödül aldı.

Sawtelle semtinde yer alan ev, 3.913 metrekarelik bir mülk üzerinde üç yatak odasına ve dört banyoya sahiptir.

Listede, “Üç katlı ev, yeni sahibinin kişisel dokunuşlarını bekleyen, aydınlık, özel, sanatsal ve yaratıcı bir alandır.”

“Özel bahçesinde ahşap bir güverte ve bir çayevi yer alıyor.”

“İki arabalık garajın yüksek tavanları ve endüstriyel bir sarmal kapısı var. Bodrumunda bir depo ve güneş panelleri mevcut” ifadeleri yer aldı.

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