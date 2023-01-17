Parsel parsel satış tam gaz!

AKP İktidarının kamu arazilerini parsel parsel satma furyası tüm hızıyla sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 40 ilde 443 parseli daha açık arttırma ile satışa çıkardı.

Latif SANSÜR

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TOKİ, 40 kentte 443 parselin daha satışa çıkarıldığını duyurdu.

Emlak Müzayede’nin 26-27 Ocak tarihlerinde iki ayrı oturumla, açık artırma usulü ile satacağı araziler KDV'de muaf olacak.

Alanlar bedelin yüzde 40'ını peşin geri kalanını 24 ayda ödeyecek. Fethiye'den Kuşadası'na tatil yörelerindeki değerli arazilerinde içinde bulunduğu 443 parsel özelliklerinde konut alanı, ticaret alanı, sanayi sitesi, tarım alanı, nitelikli doğal koruma alanı gibi tanımlamalar yer aldı.

İSTANBUL'DA 93 PARSEL

Satışa çıkarılan araziler içinde 93 parsel ile İstanbul ilk sırada yer aldı. Çeşitli niteliklerdeki araziler içinde Bağcılar’daki 25 bin 813 metrekarelik ticaret imarlı arazi ön plana çıktı.

516 milyon 275 bin lira muhammen bedel ile satışa çıkarılan alan içinde Bağcılar Belediyesi'nin bir de spor tesisi bulunuyor.

Arnavutköy'deki 37 parselin neredeyse tamamının ise Kanal İstanbul güzergahında olduğu görülüyor.

SAMSUN'DA YAZLIK ARAZİLERİ

Samsun'da satışa çıkarılan parsellerin büyük bölümü yazlık konut alanı olarak nitelendirilirken, Bafra ilçesi İshaklı’daki 3 bin 801 metrekarelik arazinin yapılan ilandan kısa bir süre sonra satıştan çekilmesi dikkat çekti.

Aydın’da ise turistik ilçe Didim Altınkum’daki 10 bin 522 metrekarelik günübirlik turizm alanı imarlı arazi 158 milyon muhammen bedelle satışa sunuldu.