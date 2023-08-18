Sadece 27 TL: ABD’nin en ucuz evi yeni alıcısını bekliyor

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en ucuz ev sadece 27 TL'ye (1 dolar) sizin olabilir ancak onu hayalinizdeki eve dönüştürmek biraz hayal gücü ve tadilat gerektirebilir.

Sozcu.com.tr

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Standart boyut

ABD’nin Michigan eyaletindeki Pontiac şehrinde yer alan iki yatak odalı ve tek banyolu bu ev, 5.227 metrekareden oluşuyor ve bu hafta satışa çıktı.

Açıklamasında, ev çok ucuz olduğu için alacak kişilerin bu mülkü istedikleri gibi dönüştürerek kendi “rüya evlerini” yaratabilecekleri yazıyor.

Bahçesindeki aşırı büyümüş çalılıklar, oldukça bakımsız tuvaleti, sorunlu çatısı, yer yer soyulmuş duvarlarıyla dikkat çeken mülkte yaşamak için çok fazla inşaat yapılması gerektiği hemen göze çarpıyor.

İlk olarak 1956’da inşa edilen ev, daha önce Şubat 2022’de 111 bin TL (4.092 dolar) satıldı ve 2004’te 878 bin TL’ye (32.400 dolar) satıldı.

Temmuz 2023 itibariyle, Detroit’e yaklaşık 75 km uzaklıktaki Pontiac’ın ev ilanlarının ortalama fiyatı 3,9 milyon TL idi (144 bin dolar) ve yıllık yüzde 16 yükseldi.

Ucuz fiyatıyla dikkat çeken ev, uğraşmak isteyenler ve meraklısı olanlar için yoğun bir inşaat ve mimarlık fırsatı sunuyor.

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