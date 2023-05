Yabancılar bile kira fiyatlarından yakınmaya başladı

Ülkedeki ekonomik sıkıntılar ve seçim süreci Muğla’da emlak sektöründe özellikle alım ve satımlarda hareketlenmeyi durdururken, piyasalar da 'bekle gör' moduna girdi. Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte uzun süreli eşyalı ev kiralayan yabancılar bile artışlardan yakınmaya başladı.

Mustafa SARIİPEK

Ülke genelinde her gün hemen her şeye yeni zamlar gelirken bundan emlak sektörü de nasibini alıyor. Muğla genelindeki satın almalarda şehir merkezlerindeki gayrimenkul fiyatlarının her gün biraz daha artmasıyla beraber, çevre kırsal bölgelerdeki tarla vasfındaki arazilere ilgi artırmış durumda. Kiralık konutlara bakıldığında ise durum çok daha vahim. Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte uzun süreli eşyalı ev kiralayan yabancılar bile artışlardan yakınmaya başladı. Günlük 1+1 eşyalı ev fiyatları 750 liradan bin 500 liraya çıkarken, villalar 3 bin 500- 10 bin lira arasında kiralanabiliyor. Bu ortamda emlak piyasası da ‘bekle gör’ moduna girdi.

KİRALIK EVLER YABANCILARIN BİLE ELİNİ YAKMAYA BAŞLADI

Marmaris Emlak Müşavirleri Derneği Halkla İlişkiler Sorumlusu Emlak Müşaviri Çetin Aksu, SÖZCÜ’ye konuşarak kiralık ve satılık emlak piyasasını değerlendirdi. Aksu ilk kez yabancıların kiralık fiyatlardan yakındığını belirterek şunları söyledi:

“Şu an barınma sorunlarında kanayan yaramız, kiralamalarda hükümetin uyguladığı artış oranı sınırına rağmen, sezonun başlaması, konaklama ihtiyacının artmasıyla her ay kira bedellerinin artış göstermesin. Birçok ev sahibi tarafından daha önceleri boş olarak kiraya verilen evler yerini, eşyalı olarak sezonluk, aylık veya günlük yüksek rakamlarla kiraya verilerek kazanç elde etme çabalarına bıraktı. Şu an itibarıyla konum ve kalitesine göre geçen sene 750 – 1000 liraya günlük kiralanabilen 1+1 eşyalı bir daire için bugün bin 500-2 bin TL aralığı fiyat uygulanıyor. Bu rakam villalarda 3 bin 500- 10 bin TL ve daha üzeri fiyatlara çıkıyor. Bu rakamlara artık yabancılar bile tepki göstermeye başladı.”

VATANDAŞ TEKERLEKLİ TAŞINABİLİR, RUHSATLI TİNY HOUSE'LARA YÖNELDİ

Çetin Aksu, Muğla sahil kesimlerinin turizm bölgesi olmasın nedeniyle yaz sezonunda günlük, haftalık, aylık kiralamaların yüksek rakamlı olmasından kaynaklı olarak yerli turizmcilerden ziyade yabancı konuk taleplerine cevap vermek istediklerinin altını çizdi. Aksu, “İmar sorunundan kaynaklanan yapılaşma olmayan alanlarda, tekerlekli, taşınabilir, ruhsatlı Tiny House (Küçük ev) dediğimiz yapılar cazip ve ekonomik hale getirildi, talep şu an için bu yöne kaydırıldı. Fakat yabancı konuklarımız normal evlerle birlikte bu evlerde bile artık yüksek fiyatlardan şikayetçi oluyor. İşin geneline baktığımızda enflasyonun yüksek olması kira artış oranlarına yansımadığı için ev sahipleri bu tür uygulamalar yaparak zaten sınırlı sayıda kiralık olan gayrimenkullerde ciddi barınma sorunu yaratmaya devam ediyor” diye konuştu.

