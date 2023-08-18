Yapı ruhsatı verilen bina sayısı ikinci çeyrekte arttı

TÜİK'e göre, 2023'ün ikinci çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine göre yapı ruhsatı verilen yapıların bina sayısı yüzde 5,7, daire sayısı yüzde 31,3 ve yüzölçümü yüzde 25,6 arttı.

Sozcu.com.tr

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TÜİK, 2023 Nisan – Haziran dönemini kapsayan 2. Çeyrek Yapı İzin İstatistikleri’ni yayınladı.

Buna göre, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2023 yılı II. çeyreğinde belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen yapıların bina sayısı yüzde 5,7, daire sayısı yüzde 31,3 ve yüzölçümü yüzde 25,6 arttı.

Belediyeler tarafından 2023 yılı II. çeyreğinde yapı ruhsatı verilen yapıların toplam yüzölçümü 38,6 milyon metrekare iken; bunun 20,0 milyon m²’si konut, 10,1 milyon m²’si konut dışı ve 8,4 milyon m²’si ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.

YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ VERİLEN BİNA SAYISI AZALDI

Belediyeler tarafından 2023 yılı II. çeyreğinde yapı ruhsatı verilen yapıların kullanma amacına göre en yüksek yüzölçüm payına 25,6 milyon m² ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 3,9 milyon m² ile sanayi binaları ve depolar izledi.

Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2023 yılı II. çeyreğinde belediyeler tarafından yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların bina sayısı yüzde 22,1, daire sayısı yüzde 28,5 ve yüzölçümü yüzde 28,6 azaldı.

TOPLAM YÜZÖLÇÜMÜN YÜZDE 58,4'Ü KONUT ALANI

Belediyeler tarafından 2023 yılı II. çeyreğinde yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların toplam yüzölçümü 21,1 milyon m² iken; bunun 12,3 milyon m²’si konut, 4,4 milyon m²’si konut dışı ve 4,4 milyon m²’si ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.

Belediyeler tarafından 2023 yılı II. çeyreğinde yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların kullanma amacına göre en yüksek yüzölçüm payına 15,6 milyon m² ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 1,4 milyon m² ile bir daireli binalar izledi.

