Yargı aynı projeye ikinci kez ‘dur’ dedi

Aydın Valiliği'nin Didim ilçesindeki jeotermal yatırım projesine mahkeme kararına rağmen ikinci kez verdiği 'ÇED gerekli değildir' kararını iptal edildi. Mahkeme kararını sevindirici olarak değerlendiren Didim Derneği, “Bölgemizde uygulanmak istenen projelerin bilim ve tekniğe dikkat eden, mevzuatlara uygun projeler olmasının mücadelesini vermeye devam edeceğiz” açıklamasını yaptı.

Latif SANSÜR

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Aydın’ın Didim ilçesinin Hisar Mahallesi'nde yapılması planlanan ve Aydın Valiliği tarafından ‘ÇED gerekli değildir’ kararı verilen projeyi Aydın 1’inci İdare Mahkemesi ikinci kez durdurdu. Mahkeme, Didim Derneği'nin ‘İki Jeotermal Kaynak Arama Kuyusu Açılması Projesi’nin, elde edilecek jeotermal enerji her ne kadar tarım alanında, seracılık faaliyetinde kullanılacak olsa da barındırdığı eksiklikler nedeniyle insan ve çevre sağlığı etkileyecek bir proje niteliğinde olması’ yönündeki itirazını haklı buldu, ‘ÇED gerekli değildir’ kararını iptal etti.

Aynı firma aynı işlem için daha önce de ‘Jeotermal kaynak kullanılarak seracılık faaliyeti’ ifadeleriyle başvurmuş, valiliğin verdiği ‘ÇED gerekli değildir’ kararı anılan derneğin girişimleri sonucu mahkemece iptal edilmişti.

“MÜCADELEMİZ TORUNLARIMIZIN SAĞLIKLI GELECEĞİ İÇİN”

Didim'de insan ve çevre sağlığını tehdit edebileceği ön görülen tüm projelere müdahale edeceklerini belirten Didim Derneği’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada “Jeotermal enerji yenilenebilir ve doğru kullanıldığında çevreye en az zarar veren enerji kaynaklarından biri olmakla birlikte yanlış kullanımlarda çevreye önemli zarar veren bir enerji türüdür. Bu sebeple İdarelerin projeleri titiz inceleyerek kurum görüşlerini oluşturmaları ve onay vermelerini beklediğimizi belirtmek isteriz. Kentimizi, doğamızı kısaca torunlarımızın sağlıklı yaşam alanlarını korumak, onlara sağlıklı bir gelecek bırakabilmek adına bölgemizde uygulanmak istenen projelerin bilim ve tekniğe dikkat eden, mevzuatlara uygun projeler olmasının mücadelesini vereceğimizi, kamuoyu ile paylaşmak isteriz” denildi.