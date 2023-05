ABD merkezli PacWest potansiyel ortaklık için görüşmeler yapıyor

Bankacılık sektöründe krize dair kuvvetlenen endişeler ile Los Angeles merkezli PacWest de potansiyel ortaklar ve yatırımcılarla stratejik seçeneklere dair görüşmelere başladı.

Los Angeles merkezli PacWest Bancorp PACW.O, bankacılık sektöründe krize dair kuvvetlenen endişeler ile ABD’li bölgesel banka hisselerinin düşmesinin ardından, potansiyel ortaklar ve yatırımcılarla stratejik seçeneklere dair görüşmeler yaptığını açıkladı.

PacWest dün yaptığı açıklamada, First Republic Bank’ın varlıklarının JPMorgan’a JPM.N satışının açıklandığı pazartesi gününden bu yana olağandışı bir mevduat çıkışı yaşamadıklarını söyledi.

PacWest’in açıklamasında, “Normal uygulamalara uygun şekilde şirket ve yönetim kurulu stratejik seçenekleri sürekli olarak gözden geçirmektedir” ifadeleri yer aldı.

POTANSİYAL ORTAK VE YATIRIMCI ŞİRKETLERLE GÖRÜŞÜLÜYOR

Açıklamada “Son zamanlarda, birkaç potansiyel ortak ve yatırımcı şirket ile iletişime geçti, görüşmeler devam ediyor. Şirket, hissedar değerini en üst seviyeye yükseltmek üzere tüm seçenekleri değerlendirmeye devam edecektir” denildi.

Reuters’da dün yer alan ve konuyla ilgili bilgi sahibi bir kaynağa dayandırılan haberde PacWest’in Mart ayında duyurduğu likidite artırımının hisse fiyatı düşerken bankaya güveni artırma konusunda başarısız olması üzerine bankanın olası bir satış ya da sermaye artırımı da dahil olmak üzere stratejik seçenekleri değerlendirdiği belirtilmişti.

Dün PacWest’in hisseleri yüzde 52, Western Alliance’ın hisseleri yüzde 23 düşerek düzenleyicilerin Silikon Vadisi Bankası ve Signature Bank’ın Mart ayında iflas etmesiyle başlayan bankacılık krizini sona erdirme çabalarına rağmen yatırımcıların bölgesel bankaların sağlığı konusunda ikna olmadıklarının altını çizdi.

BANKACILIK KRİZİ

Geçen ay ABD'de Silikon Vadisi Bankası (SVB) ve Signature Bank'ın iflası sonrası, bölgesel bankalardaki mevduat sahiplerinin büyük bankalara kaçmasına yol açtı. Bankacılık sorunları düzenleyicileri acil durum önlemleri almaya zorlarken piyasalar geçen ayın sonlarında sakin görünüyordu.

Silikon Vadisi Bankası (SVB) ve Signature Bank'ın iflası sonrası First Republic Bank da finansal zorluk yaşamıştı. ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu’nun (FDIC), ülkenin önde gelen bankalarından JP Morgan'ın First Republic Bank'ı satın almak için sunduğu teklifi kabul etmesinin krizi durdurabileceği düşünülüyordu. Beklentilerin aksine JP Morgan'ın First Republic Bank'ı satın alması piyasadaki korkuları tazeledi.

Dün ABD Merkez Bankası (Fed), tüm dünyanın merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Fed, beklentilere paralel olarak faizi 25 baz puan daha artırarak yüzde 5-5,25 aralığına yükseltti. Fed metninde bankacılık sisteminin sağlam olduğunu belirtildi. (REUTERS/ SÖZCÜ)

