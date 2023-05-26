ABD’de tüketim harcamaları nisanda beklentiyi aştı
Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, nisanda yıllık yüzde 4,7 arttı
ABD’de kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi nisanda bir önceki aya göre yüzde 0,4, yıllık bazda yüzde 4,4 arttı. Bloomberg anketinde beklenti artışın aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 4,3 olması bekleniyordu.
ABD’de nisanda çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de aylık bazda yüzde 0,3’lük beklentiye karşılık yüzde 0,4 arttı. Yıllık bazda da yüzde 4,6’lık beklentiye karşılık artış yüzde 4,7 oldu.
Aynı dönemde kişisel harcamalar fiyat endeksi de yüzde 0,5’lik beklentiye karşılık sürpriz yaparak yüzde 0,8 oranında arttı.
Kişisel harcamalarda mart verisi yüzde 0’dan yüzde 0,1 artış olarak revize edildi.
Reel kişisel harcamalar da yüzde 0,5’lik artış ile yüzde 0,3’lük beklentiyi aştı.
Kişisel gelirler nisanda beklentiye paralel olarak yüzde 0,4 yükseldi. (AA)