Ağaoğlu enerjide halka açılacak

Ağaoğlu Şirketler Grubu CEO'su Burak Kutluğ, Tatlıpınar Enerji'nin halka arzı için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurduklarını ve onay sürecinin tamamlanmasını beklediklerini açıkladı.

Sozcu.com.tr

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Ağaoğlu Şirketler Grubu CEO'su Burak Kutluğ, gayrimenkul projelerinin yanı sıra yenilenebilir enerji ve enerji teknoloji alanında yatırımlarını artıracaklarını dile getirdi.

Tatlıpınar Enerji’nin halka arzı için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan onay beklediklerini belirten Kutluğ, şu anda Ağaoğlu Enerji Grubu çatısı altında devam eden ve yıl sonunda tamamlanacak olan yatırımlarla birlikte 364 MW’lık kurulu güce ulaşacaklarını belirtti.

Başta rüzgar santralleri olmak üzere bugüne kadar enerji sektörüne 550 milyon dolarlık bir yatırım yaptıklarını belirten Kutluğ, “Bu yılın sonuna kadar enerji alanında yaklaşık 2 milyar TL'lik bir yatırım bütçemiz var” dedi.

Grup bünyesinde yıl sonunda tamamlanacak yatırımlarla birlikte 228 MW kapasiteye ulaşacak RES ve GES'ten oluşan hibrit santral olarak adlandırılan Tatlıpınar Enerji'nin yanı sıra Yalova Çınarcık'taki 45 MW kurulu gücünde Manastır Esenköy RES, Gemlik'te 54 MW kurulu gücünde Kürekdağı RES, Amasya'da 24,55 MW kurulu gücünde Umutlu HES'in yanı sıra Düzce'de 12,5 MW kurulu güce sahip biyokütle santrali de bulunuyor.

Yenilenebilir enerji üretimi ve yenilenebilir enerji teknolojilerine odaklanacaklarını belirten Kutluğ “Şu anda Tatlıpınar'a yaptığımız ek 79 MW güneş ve ek 33 MW rüzgâr yatırımının yanı sıra Yalova ve Gemlik'teki santrallerimizde de 30 MW'lık kapasite artırımı yatırımlarımıza başladık. Bunlara ek olarak, HES yatırımımızın olduğu bölgede 4 MW'lık bir GES kurarak hibrit hale getireceğiz” şeklinde konuştu.

Halka arz sürecine Tatlıpınar Enerji ile başlamayı planladıklarını ve Tatlıpınar'ı enerji yatırımlarının ana çatısı olarak konumlandırmayı hedeflediklerini belirten Kutluğ, Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunduklarını ve gerekli izinlerin alınarak halka arz sürecinin tamamlanmasını beklediklerini söyledi.

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