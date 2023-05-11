Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 11 Mayıs 2023

Altının ons fiyatı, 11 Mayıs 2023 Perşembe günü 2.023 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 1.273 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 8.566 TL.

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Altın fiyatları, zayıf dolar ve ekonomiye dair endişelerden destek bularak yükselirken yatırımcılar ABD’nin para politikasına dair izleyeceği yol hakkında daha fazla ipucu arıyor. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.10 yükselerek 2,032.14 dolar seviyesinde işlem gördü. ABD altın vadeli işlemleri yüzde 0.1 artışla 2,038.90 dolara yükseldi.

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Gram altın fiyatı ne kadar?

Gram altın, alış 1.262 TL, satış 1.273 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 1.284 TL. 11 TL düşüş gerçekleşti.

10 gram altın fiyatı ne kadar?

10 gram altın, 11 Mayıs 2023 Perşembe günü 12.730 TL’den işlem görmektedir.

Çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Çeyrek altın, alış 2.061 TL, satış 2.103 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 2.123 TL. 20 TL düşüş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 8.481 TL, satış 8.566 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 8.650 TL. 84 TL düşüş gerçekleşti.

Yarım altın fiyatı ne kadar?

Yarım altın, alış 4.122 TL, satış 4.206 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 4.246 TL. 40 TL düşüş gerçekleşti.

Tam altın fiyatı ne kadar?

Tam altın, alış 8.330 TL, satış 8.414 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 8.492 TL. 78 TL düşüş gerçekleşti.

Reşat altın fiyatı ne kadar?

Reşat altın, alış 8.313 TL, satış 8.397 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 8.473 TL. 76 TL düşüş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 11 MAYIS 2023

Ekonomi uzmanlarının 11 Mayıs 2023 altın yorumları: Dün yurtiçinde altın fiyatları 1272TL ile 1279TL arasında seyretti. Ons altın tarafında yukarı yönlü ataklar gram altın tarafında da karşılık buldu ve gram altın üst üste pozitif kapanışlarını üçüncü güne taşımayı başardı. ABD faiz kararı ile birlikte bankacılık endişesi risk iştahını baskılarken yatırımcılar döviz ile birlikte güvenli yatırım olarak gördüğü altın tarafına da yönelmeye devam ediyor.

Teknik olarak 1275TL ana direnç seviyesi olarak takip edilecek. Bu seviye üzerinde 1280TL ve 1285TL seviyeleri direnç bölgeleri izlenecek. Geri çekilmelerde ise 1272TL destek bölgesi ve bu seviye altında fiyatlama için 1265TL ve 1260TL destek bölgeleri takibimizde olacak.