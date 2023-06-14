Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 14 Haziran 2023

Altının ons fiyatı, 14 Haziran 2023 Çarşamba günü 1.949 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 1.484 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 9.994 TL.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Altın fiyatları, Fed’in faiz artırımına gitmeyeceği beklentilerinin kuvvetlenmesiyle zayıflayan dolardan destek bularak hafif yükseldi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.13 yükselerek 1,946.81 dolar seviyesinde işlem gördü.

GÜNCEL CANLI ALTIN FİYATLARI SAYFASINA GİTMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Gram altın fiyatı ne kadar?

Gram altın, alış 1.471 TL, satış 1.484 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 1.449 TL. 35 TL yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın fiyatı ne kadar?

10 gram altın, 14 Haziran Çarşamba günü 14.840 TL’den işlem görmektedir.

Çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Çeyrek altın, alış 2.403 TL, satış 2.452 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 2.395 TL. 57 TL yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 9.894 TL, satış 9.994 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 9.759 TL. 235 TL yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın fiyatı ne kadar?

Yarım altın, alış 4.808 TL, satış 4.907 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 4.790 TL. 117 TL yükseliş gerçekleşti.

Tam altın fiyatı ne kadar?

Tam altın, alış 9.716 TL, satış 9.814 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 9.581 TL. 233 TL yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın fiyatı ne kadar?

Reşat altın, alış 9.696 TL, satış 9.794 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 9.560 TL. 234 TL yükseliş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 14 HAZİRAN 2023

Ekonomi uzmanlarının 14 Haziran 2023 altın yorumları: Son dönemde yurtiçinde gram altın fiyatları zirve seviyeleri görmüş ve hızlı yükselişler yaşamıştı. Ons altın tarafı karışık seyrederken kur desteği ile birlikte değer kazanan gram altın dün ons tarafında geri çekilmeler ve kurun rallide hız kesip yataya yakın fiyatlanması sebebi ile prim kaybetti.

Gün içinde en yüksek 1499TL direnç seviyesini test eden gram altın geri çekilmeler sonrası 1476TL seviyesinde kapanış gördü. Teknik olarak 1485TL direnç seviyesi olarak takip edilecek. Yükseliş hareketlerinde 1490TL ve 1495TL seviyeleri diğer direnç bölgeleri olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 1480TL destek bölgesi ve bu seviye altında fiyatlama için ise 1475TL ve 1470TL destek bölgeleri takibimizde olacak.