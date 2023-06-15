Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 15 Haziran 2023

Altının ons fiyatı, 15 Haziran 2023 Perşembe günü 1.932 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 1.469 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 9.895 TL.

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Altın fiyatları, Fed’in bu yıl iki kez daha faiz artırımına gidebileceğine işaret etmesiyle doların yükselmesinin ardından neredeyse üç ayın dip seviyesini gördü. Altının spot piyasadaki ons fiyatı %0.32 gerileyerek 1,937.30 dolar seviyesinde işlem görüyor.

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Gram altın fiyatı ne kadar?

Gram altın, alış 1.457 TL, satış 1.469 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 1.459 TL. 10 TL yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın fiyatı ne kadar?

10 gram altın, 15 Haziran 2023 Perşembe günü 14.690 TL’den işlem görmektedir.

Çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Çeyrek altın, alış 2.380 TL, satış 2.429 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 2.412 TL. 17 TL yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 9.796 TL, satış 9.895 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 8.827 TL. 68 TL yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın fiyatı ne kadar?

Yarım altın, alış 4.760 TL, satış 4.857 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 4.824 TL. 33 TL yükseliş gerçekleşti.

Tam altın fiyatı ne kadar?

Tam altın, alış 9.617 TL, satış 9.715 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 8.648 TL. 67 TL yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın fiyatı ne kadar?

Reşat altın, alış 9.599 TL, satış 9.696 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 9.626 TL. 70 TL yükseliş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 15 HAZİRAN 2023

Ekonomi uzmanlarının 15 Haziran 2023 altın yorumları: Yurtiçinde gram altın fiyatı dün 1476TL seviyesinde açılış gerçekleştirdi. Gün içerisinde de 1470TL ile 1486TL arasında fiyatlama kaydedildi. Kur dün geri çekildi ancak ons altın 1940 dolar seviyesinden aldığı destek ile tepki hareketi gösterince gram altın 1480TL seviyesine yükseldi. Sonrasında Fed faiz kararı ons altında hareketliliğe neden oldu. Gram altın ise 1467TL seviyesini test etti.

Teknik olarak 1470TL direnç seviyesi olarak takip edilecek. Yükseliş hareketlerinde 1475TL ve 1480TL seviyeleri diğer direnç bölgeleri olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 1465TL destek bölgesi ve bu seviye altında fiyatlama için ise 1460TL ve 1455TL destek bölgeleri takibimizde olacak.