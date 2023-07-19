Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 19 Temmuz 2023

Altının ons fiyatı, 19 Temmuz 2023 Çarşamba günü 1.978 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 1.713 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 11.535 TL.

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Altın fiyatları, yatırımcıların ABD’de açıklanan son ekonomik verilerin ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırımlarını durduracağına işaret ettiğini düşünmesine rağmen doların değer kazanmasıyla düşerek dün kaydettiği bir buçuk ayın zirvesinden geriledi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı %0.19 gerileyerek 1,975.46 dolar seviyesinde işlem gördü. ABD altın vadeli işlemleri 1,980.00 dolarda belirgin bir değişim göstermedi.

Gram altın fiyatı ne kadar?

Gram altın, alış 1.698 TL, satış 1.713 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 1.646 TL. 67 TL yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın fiyatı ne kadar?

10 gram altın, 19 Temmuz Çarşamba günü 17.130 TL'den işlem görmektedir.

Çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Çeyrek altın, alış 2.774 TL, satış 2.831 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 2.721 TL. 110 TL yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 11.419 TL, satış 11.535 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 11.088 TL. 447 TL yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın fiyatı ne kadar?

Yarım altın, alış 5.550 TL, satış 5.663 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 5.443 TL. 220 TL yükseliş gerçekleşti.

Tam altın fiyatı ne kadar?

Tam altın, alış 11.215 TL, satış 11.328 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 10.886 TL. 442 TL yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın fiyatı ne kadar?

Reşat altın, alış 11.191 TL, satış 11.304 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 10.862 TL. 442 TL yükseliş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 19 TEMMUZ 2023

Ekonomi uzmanlarının 19 Temmuz 2023 altın yorumları: Gram altın tarihi zirvesinde fiyatlama görüyor. Ons altın dün 1980 doların üzerinde fiyatlama görürken kur tarafında 27TL'ye yakın fiyatlamada kalıcılık sağlanması çarpan etkisi yarattı. Dün 1655TL seviyesinde açılış gerçekleştiren gram altın %4'e yakın prim kazanarak 1712TL seviyesinde kapanış gördü. Yarın kurda dolayısıyla gram altın fiyatlamasında etkili olması beklenen TCMB PPK kararı takip edilecek.

Gün içi ilk direnç noktası olarak 1720TL takip edilirken bu seviye üzerinde ise 1725TL ve 1730TL seviyeleri diğer direnç bölgeleri olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde ilk olarak 1710TL noktası destek bölgesi ve bu seviye altında fiyatlama için ise 1705TL ve 1700TL destek bölgeleri takibimizde olacak.