Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 25 Mayıs 2023

Altının ons fiyatı, 25 Mayıs 2023 Perşembe günü 1.960 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 1.255 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 8.453 TL.

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Altın fiyatları, yatırımcıların borç tavanı müzakerelerine ilişkin gelişmeleri beklemesiyle dar aralıkta seyrederken, doların değer kazanması kazanımlara engel oldu. Altının spot piyasadaki ons fiyatı 1,957.70 dolar seviyesinde yatay seyretti. ABD’nin altın vadeli işlemleri %0.3 düşüşle 1,958.60 dolara geriledi.

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Gram altın fiyatı ne kadar?

Gram altın, alış 1.245 TL, satış 1.255 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 1.246 TL. 9 TL yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın fiyatı ne kadar?

10 gram altın, 25 Mayıs 2023 Perşembe günü 12.550 TL’den işlem görmektedir.

Çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Çeyrek altın, alış 2.033 TL, satış 2.074 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 2.059 TL. 15 TL yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 8.368 TL, satış 8.453 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 8.389 TL. 64 TL yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın fiyatı ne kadar?

Yarım altın, alış 4.066 TL, satış 4.149 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 4.118 TL. 31 TL yükseliş gerçekleşti.

Tam altın fiyatı ne kadar?

Tam altın, alış 8.216 TL, satış 8.299 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 8.236 TL. 63 TL yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın fiyatı ne kadar?

Reşat altın, alış 8.197 TL, satış 8.280 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 8.218 TL. 62 TL yükseliş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 25 MAYIS 2023

Ekonomi uzmanlarının 25 Mayıs 2023 altın yorumları: ABD'de borç tavanına ilişkin kriz devam ederken orada dikkat çeken tarih 1 Haziran olarak belirtilmişti. Şuan için tarafların çözüme ulaşabildiğine dair önemli haber akışının olmaması risk iştahında zayıflığa neden olunca yatırımcıların altına olan talebi tekrar gündeme geldi. Ons altın fiyatları gerilerken, yurtiçinde gram altın fiyatları da 1250TL seviyesine çekildiği yerlerden tekrar tepki vermeye çalışıyor.

Teknik olarak 1255TL ana direnç seviyesi olarak takip edilecek. Bu seviye üzerinde yükseliş hareketlerinde 1260TL ve 1265TL seviyeleri direnç bölgeleri izlenecek. Olası geri çekilmelerde ise 1250TL destek bölgesi ve bu seviye altında fiyatlama için ise 1245TL ve 1240TL destek bölgeleri takibimizde olacak.