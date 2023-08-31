Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 31 Ağustos 2023

Altının ons fiyatı, 31 Ağustos 2023 Perşembe günü 1.946 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 1.671 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 11.248 TL.

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Altın fiyatları, ABD’de açıklanan zayıf verilerin Fed’in bu yıl faiz artırımlarını durduracağı beklentilerini artırmasıyla bir ayın zirvesine yakın seyrederken bugün açıklanacak enflasyon verileri bu beklentilerin aksine sonuçlar ortaya koyabilir. Altının spot piyasadaki ons fiyatı %0.14 yükselerek 1,945.45 dolar seviyesinde işlem gördü. ABD altın vadeli işlemleri 1,972.40 dolarda yatay seyretti.

Gram altın fiyatı ne kadar?

Gram altın, alış 1.657 TL, satış 1.671 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 1.585 TL. 86 TL yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın fiyatı ne kadar?

10 gram altın, 31 Ağustos 2023 Perşembe günü 16.710 TL’den işlem görmektedir.

Çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Çeyrek altın, alış 2.705 TL, satış 2.760 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 2.620 TL. 140 TL yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 11.136 TL, satış 11.248 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 10.675 TL. 573 TL yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın fiyatı ne kadar?

Yarım altın, alış 5.411 TL, satış 5.521 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 5.240 TL. 281 TL yükseliş gerçekleşti.

Tam altın fiyatı ne kadar?

Tam altın, alış 10.932 TL, satış 11.043 TL. Geçen hafta tam altının satış 10.480 TL. 563 TL yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın fiyatı ne kadar?

Reşat altın, alış 10.909 TL, satış 11.019 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 10.457 TL. 562 TL yükseliş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 31 AĞUSTOS 2023:

Ekonomi uzmanlarının 31 Ağustos 2023 altın yorumları: Yurtiçinde gram altın fiyatları bir haftanın ardından yeniden 1670TL üzerinde fiyatlamalar gördü. Sarı metal kur ve ons altındaki yükselişler ile birlikte 50 günlük basit ortalaması 1648TL üzerinde tutunmayı başardı. Dün gün içerisinde en yüksek seviyesi 1674TL test edilirken geri çekilmelerde en düşük 1648TL seviyesi kaydedildi. Kur tarafında 27TL'ye sınırlı yükseliş beklerken Cuma günü açıklanacak ABD özel sektör istihdam değişimi ons altında etkili olacak.

İlk direnç noktası olarak 1675TL takip edilirken bu seviye üzerinde 1680TL ve 1685TL seviyeleri izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 1670TL noktası ilk destek olarak takip edilebilir. Bu fiyatlama altında ise 1665TL ve 1660TL diğer destek bölgeleri izleniyor olacak.