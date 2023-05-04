Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 4 Mayıs 2023
Altının ons fiyatı, 4 Mayıs 2023 Perşembe günü 2.033 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 1.274 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 8.582 TL.
Altın fiyatları, Fed’infaiz artırımı döngüsünü durdurabileceğine işaret etmesinin ardından ABD Hazine tahvili getirilerinin ve doların değer kaybetmesiyle tarihi zirve seviyelere yakın işlem gördü. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.30 yükselerek 2,045.38 dolar seviyesinde işlem gördü. ABD altın vadeli işlemleri yüzde 0.6 artışla 2,050.10 dolara yükseldi.
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Gram altın fiyatı ne kadar?
Gram altın, alış 1.263 TL, satış 1.274 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 1.242 TL. 32 TL yükseliş gerçekleşti.
10 gram altın fiyatı ne kadar?
10 gram altın, 4 Mayıs 2023 Perşembe günü 12.740 TL'den işlem görmektedir.
Çeyrek altın fiyatı ne kadar?
Çeyrek altın, alış 2.064 TL, satış 2.106 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 2.053 TL. 53 TL yükseliş gerçekleşti.
Cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?
Cumhuriyet altını, alış 8.497 TL, satış 8.582 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 8.365 TL. 217 TL yükseliş gerçekleşti.
Yarım altın fiyatı ne kadar?
Yarım altın, alış 4.128 TL, satış 4.212 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 4.106 TL. 106 TL yükseliş gerçekleşti.
Tam altın fiyatı ne kadar?
Tam altın, alış 8.342 TL, satış 8.426 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 8.212 TL. 214 TL yükseliş gerçekleşti.
Reşat altın fiyatı ne kadar?
Reşat altın, alış 8.325 TL, satış 8.409 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 8.194 TL. 215 TL yükseliş gerçekleşti.
ALTIN YORUMLARI 4 MAYIS 2023
Ekonomi uzmanlarının 4 Mayıs 2023 altın yorumları: Gram altın kısa vadeli fiyatlamalarını teknik olarak değerlendirdiğimizde, 21 (1259) periyotluk üstel hareketli ortalamanın güncel olarak desteklediği 1255 – 1260 bölgesini takip etmekteyiz. Değerli metal 1255 – 1260 bölgesi üzerinde hareket ettiği sürece, beklentimiz pozitif yöndedir. 1270 – 1275 aralığı üzerinde oluşabilecek kalıcı fiyatlamalar, yukarı yönlü beklentiyi pekiştirebilir. Yükseliş eğiliminin devam etmesi halinde 1284 ve 1288 seviyeleri gündeme gelebilir.
Alternatif durumda, negatif yönlü beklentinin öne çıkabilmesi için 1255 – 1260 bölgesi altında kalıcılığı görmek gerekebilir. 1255 seviyesi altında olası geri çekilmelerde 1250 ve 1245 seviyelerine doğru hareket alanı oluşabilir. Bu aşamada 55 periyotluk üstel hareketli ortalamanın desteklediği 1250 seviyesinin göstereceği tepki, düşüş isteğinin devamlılığı açısından izlenebilir.