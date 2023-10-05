Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 5 Ekim 2023

Altının ons fiyatı, 5 Ekim 2023 Perşembe günü 1.822 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 1.614 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 10.871 TL.

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Altın fiyatları, ABD tahvil getirileri ve doların son günlerde kaydettiği zirve seviyelerden gerilemesiyle yükselerek üst üste sekiz işlem günü süren düşüşünü durdurmaya hazırlanıyor. Altın, en son 2016 yılında bu kadar uzun süreli bir düşüş kaydetmişti. Altının spot piyasadaki ons fiyatı %0.34 yükselerek 1,827.97 dolar seviyesinde işlem gördü. ABD altın vadeli işlemleri %0.3 artışla 1,840.90 dolara yükseldi.

Gram altın fiyatı ne kadar?

Gram altın, alış 1.600 TL, satış 1.614 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 1.641 TL. 27 TL düşüş gerçekleşti.

10 gram altın fiyatı ne kadar?

10 gram altın, 5 Ekim 2023 Perşembe günü 16.140 TL'den işlem görmektedir.

Çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Çeyrek altın, alış 2.614 TL, satış 2.668 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 2.713 TL. 45 TL düşüş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 10.763 TL, satış 10.871 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 11.054 TL. 183 TL düşüş gerçekleşti.

Yarım altın fiyatı ne kadar?

Yarım altın, alış 5.232 TL, satış 5.339 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 5.426 TL. 87 TL düşüş gerçekleşti.

Tam altın fiyatı ne kadar?

Tam altın, alış 10.569 TL, satış 10.675 TL. Geçen hafta tam altının satış 10.852 TL. 177 TL düşüş gerçekleşti.

Reşat altın fiyatı ne kadar?

Reşat altın, alış 10.544 TL, satış 10.651 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 10.828 TL. 177 TL düşüş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 5 EKİM 2023:

Ekonomi uzmanlarının 5 Ekim 2023 altın yorumları: Ons altın tarafında 1830 dolar seviyesine varan tepki yükselişlerinin ardından kur tarafında da 27,50TL üzerinde kalıcı fiyatlamanın devam etmesi ile birlikte yurtiçi gram altın fiyatları dün 1628TL seviyesini test etti. Dün yurtiçinde dış ticaret açığındaki gerileme ile birlikte reel efektif döviz kurundaki yükselişlerin dolarTL'de etkisi sınırlı kaldı. ABD'de bugün açıklanacak haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve yarın tarım dışı istihdam verileri takip edilecek.

İlk direnç noktası olarak 1620TL takip edilirken bu seviye üzerinde 1625TL ve 1630TL seviyeleri izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 1615TL noktası ilk destek olarak takip edilebilir. Bu fiyatlama altında ise 1610TL ve 1605TL diğer destek bölgeleri olarak izleniyor olacak.