Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 5 Temmuz 2023

Altının ons fiyatı, 5 Temmuz 2023 Çarşamba günü 1.927 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 1.617 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 10.887 TL.

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Altın fiyatları, yatırımcılar Fed’in toplantı tutanaklarının açıklanmasını beklerken doların da değer kazanmasıyla dar aralıkta işlem gördü. Altının spot piyasadaki ons fiyatı %0.02 yükselerek 1,925.90 dolar seviyesinde işlem gördü. ABD altın vadeli işlemleri %0.1 düşüşle 1,931.20 dolara geriledi.

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Gram altın fiyatı ne kadar?

Gram altın, alış 1.603 TL, satış 1.617 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 1.597 TL. 20 TL yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın fiyatı ne kadar?

10 gram altın, 5 Temmuz Çarşamba günü 16.170 TL’den işlem görmektedir.

Çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Çeyrek altın, alış 2.619 TL, satış 2.672 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 2.639 TL. 33 TL yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 10.778 TL, satış 10.887 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 10.752 TL. 135 TL yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın fiyatı ne kadar?

Yarım altın, alış 5.237 TL, satış 5.344 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 5.278 TL. 66 TL yükseliş gerçekleşti.

Tam altın fiyatı ne kadar?

Tam altın, alış 10.581 TL, satış 10.688 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 10.556 TL. 132 TL yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın fiyatı ne kadar?

Reşat altın, alış 10.556 TL, satış 10.663 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 10.532 TL. 131 TL yükseliş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 5 TEMMUZ 2023

Ekonomi uzmanlarının 5 Temmuz 2023 altın yorumları: Gram altın hem ons altında toparlama hem de kurun 26TL üzerinde fiyatlama görmesiyle birlikte dün en yüksek 1618TL'yi test ederek pozitif kapanış görmüş oldu. Kur özellikle TCMB PPK faiz artırım kararının piyasada yeterli karşılanmaması sonrası hızla yükselmişti ancak son dönemde 26TL seviyesinde denge çabaları sürüyor.

Ons altında ise açıklanacak veriler sebebiyle bu hafta oynaklığın daha fazla olması beklenirken gram altında da belirleyici rol alıyor. Gün içi 1615TL seviyesi üzerinde 1620TL ve 1625TL seviyeleri direnç bölgeleri olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde ise teknik olarak baktığımızda 1610TL destek bölgesi ve bu seviye altında fiyatlama için ise 1605TL ve 1600TL destek bölgeleri takibimizde olacak.