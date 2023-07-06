Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 6 Temmuz 2023

Altının ons fiyatı, 6 Temmuz 2023 Perşembe günü 1.920 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 1.610 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 10.842 TL.

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Altın fiyatları, Fed’in dün yayımlanan toplantı tutanaklarının faiz artırımlarının devam edebileceği beklentilerini kuvvetlendirmesinin ardından yatay seyretti. Yatırımcılar ABD’de açıklanacak ve Fed’in para politikasının gidişatını etkileyebilecek ekonomik verileri bekliyorlar. Altının spot piyasadaki ons fiyatı %0.10 yükselerek 1,919.91 dolar seviyesinde işlem görüyor. ABD altın vadeli işlemleri %0.2 düşüşle 1,924.10 dolara geriledi.

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Gram altın fiyatı ne kadar?

Gram altın, alış 1.596 TL, satış 1.610 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 1.597 TL. 13 TL yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın fiyatı ne kadar?

10 gram altın, 6 Temmuz 2023 Perşembe günü 16.100 TL’den işlem görmektedir.

Çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Çeyrek altın, alış 2.608 TL, satış 2.661 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 2.639 TL. 22 TL yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 10.734 TL, satış 10.842 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 10.756 TL. 86 TL yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın fiyatı ne kadar?

Yarım altın, alış 5.216 TL, satış 5.322 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 5.279 TL. 43 TL yükseliş gerçekleşti.

Tam altın fiyatı ne kadar?

Tam altın, alış 10.538 TL, satış 10.644 TL. Geçen hafta tam altının satış 10.559 TL. 85 TL yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın fiyatı ne kadar?

Reşat altın, alış 10.514 TL, satış 10.620 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 10.536 TL. 84 TL yükseliş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 6 TEMMUZ 2023

Ekonomi uzmanlarının 6 Temmuz 2023 altın yorumları: Yurtiçinde gram altın fiyatları ons altındaki geri çekilmelere rağmen kurda yaşanan yükseliş hareketi ile birlikte 1600TL üzerinde fiyatlama gördü. Gün içerisinde en yüksek 1623TL seviyesini test eden sarı metal prim kazanarak 1606TL seviyesinde kapanış gerçekleştirdi. Özellikle kurda yükseliş hareketlerinin devam etmesi ile birlikte ons altın tarafında yükseliş gram altında yeni zirvelere neden olabilir.

Gün içi 1615TL seviyesi üzerinde 1620TL ve 1625TL seviyeleri direnç bölgeleri olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde ise teknik olarak baktığımızda 1605TL destek bölgesi ve bu seviye altında fiyatlama için ise 1600TL ve 1595TL destek bölgeleri takibimizde olacak.