Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 7 Haziran 2023

Altının ons fiyatı, 7 Haziran 2023 Çarşamba günü 1.959 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 1.456 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 9.815 TL.

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Altın fiyatları, doların zayıflamasının verdiği desteğe karşılık Fed’in bir sonraki faiz kararına dair görülen endişelerle dar aralıkta yatay seyretti. Altının spot piyasadaki ons fiyatı %0.06 yükselerek 1,964.66 dolar seviyesinde işlem gördü. ABD altın vadeli işlemleri 1,979.70 dolarda yatay seyretti. Dün döviz kuru ve altının ons fiyatına paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,6 artışla 1.362 liradan tamamladı.

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Gram altın fiyatı ne kadar?

Gram altın, alış 1.444 TL, satış 1.456 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 1.309 TL. 147 TL yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın fiyatı ne kadar?

10 gram altın, 7 Haziran Çarşamba günü 14.560 TL'den işlem görmektedir.

Çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Çeyrek altın, alış 2.359 TL, satış 2.407 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 2.164 TL. 243 TL yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 9.717 TL, satış 9.815 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 8.818 TL. 997 TL yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın fiyatı ne kadar?

Yarım altın, alış 4.723 TL, satış 4.820 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 4.328 TL. 492 TL yükseliş gerçekleşti.

Tam altın fiyatı ne kadar?

Tam altın, alış 9.545 TL, satış 9.642 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 8.657 TL. 985 TL yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın fiyatı ne kadar?

Reşat altın, alış 9.519 TL, satış 9.615 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 8.638 TL. 977 TL yükseliş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 7 HAZİRAN 2023

Ekonomi uzmanlarının 7 Haziran 2023 altın yorumları: Gram altın tarafında fiyatlamalarda son dönemde kur tarafındaki yükselişlerin etkisinin olduğunu görüyoruz. Yurtiçi altın fiyatları ons altın ve DolarTL'den etkileniyor. Kur yukarı yönlü fiyatlanırken gram altında yeni zirveler ile birlikte yükseliş hareketine devam ediyor. Ons altın tarafında dengelenme çalışmaları ile birlikte karışık seyreden fiyatlamaların yukarı yönlü her hareketi ise bu yükselişi destekleme devam ediyor.

Teknik olarak 1425TL direnç seviyesi olarak takip edilecek. Yükseliş hareketlerinde 1430TL ve 1440TL seviyeleri diğer direnç bölgeleri olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 1420TL destek bölgesi ve bu seviye altında fiyatlama için ise 1415TL ve 1410TL destek bölgeleri takibimizde olacak.