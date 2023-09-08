Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 8 Eylül 2023

Altının ons fiyatı, 8 Eylül 2023 Cuma günü 1.925 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 1.661 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 11.184 TL.

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Altın fiyatları, bugün hafif yükseldi ancak dolar ve tahvil getirilerinin kazanımlarını korumasıyla haftayı ekside kapamaya hazırlanıyor. ABD’de açıklanan güçlü ekonomik veriler Fed’in faizleri daha uzun süre yüksek tutabileceği endişelerini kuvvetlendirdi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı %0.30 yükselerek 1,925.47 dolar seviyesinde işlem görüyor. ABD altın vadeli işlemleri %0.2 artışla 1,946.90 dolara yükseldi.

Gram altın fiyatı ne kadar?

Gram altın, alış 1.647 TL, satış 1.661 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 1.668 TL. 7 TL düşüş gerçekleşti.

10 gram altın fiyatı ne kadar?

10 gram altın, 8 Eylül 2023 Cuma günü 16.610 TL’den işlem görmektedir.

Çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Çeyrek altın, alış 2.690 TL, satış 2.745 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 2.756 TL. 11 TL düşüş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 11.072 TL, satış 11.184 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 11.231 TL. 47 TL düşüş gerçekleşti.

Yarım altın fiyatı ne kadar?

Yarım altın, alış 5.380 TL, satış 5.490 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 5.513 TL. 23 TL düşüş gerçekleşti.

Tam altın fiyatı ne kadar?

Tam altın, alış 10.869 TL, satış 10.979 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 11.026 TL. 47 TL düşüş gerçekleşti.

Reşat altın fiyatı ne kadar?

Reşat altın, alış 10.845 TL, satış 10.954 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 11.002 TL. 48 TL düşüş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 8 EYLÜL 2023

Ekonomi uzmanlarının 8 Eylül 2023 altın yorumları: Gram altında bu hafta ons altında ve kurda yaşanan yatay fiyatlamalar ile birlikte 1660TL civarında fiyatlamalar hafta genelinde devam ediyor. Bugün veri akışının sınırlı olması nedeniyle yurt içinde akşam saatlerinde açıklanacak Fitch Türkiye raporu beklenirken kurda görünüm veya notta olası değişimin etkisinin önümüzdeki haftaya kalacağını düşünüyoruz. Ons altında ise sınırlı yükseliş tahvil faizlerinde yaşanan geri çekilme ile devam edebilir.

Teknik olarak, İlk direnç noktası olarak 1665TL takip edilirken bu seviye üzerinde 1670TL ve 1675TL seviyeleri izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 1650TL noktası ilk destek olarak takip edilebilir. Bu fiyatlama altında ise 1645TL ve 1640TL diğer destek bölgeleri izleniyor olacak.