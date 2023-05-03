Altın fiyatları Fed öncesi kritik seviyeyi aştı

Altın fiyatları, Fed'in beklenen faiz kararı öncesinde ABD ekonomisindeki risklerin artmasıyla kritik seviyeyi aştı. Güvenli liman talebinin artmasıyla, ons altın 2 bin doları aştı. Piyasalar kritik Fed kararını bekliyor.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bugün beklenen faiz artış kararı öncesinde, ABD ekonomisinde risklerin arttığına yönelik işaretlerin etkisiyle yükseldi.

Bankacılık sektörüne güvenin sarsıldığı ve ABD istihdam piyasasının zayıfladığı yönünde işaretler nedeniyle ekonomide daha geniş kapsamlı bir yavaşlamaya dair endişelerin kuvvetlenmesi güvenli liman alımlarını hızlandırdı.

ABD Senatosu’nda yürütülen borç tavanı tartışmaları ve temerrüt riski de güvenli liman talebini artıran bir başka unsur oldu.

RİSKLER ARTTI

Silikon Vadisi Bankası ve Signature Bank’ın martta iflas etmesinin ardından geçtiğimiz hafta sonu First Republic Bank’ın da krize girmesiyle küçük ölçekli bankalara olan güven azalırken, yatırımcılar bu duruma karşılık bankaların kredileri sıkılaştırması olasılığına hazırlanmaya başladı. Bu da piyasalardaki risk algısını tetikleyerek yatırımcıyı güvenli liman alımına yönlendirdi.

Piyasalarda artan risk algısı ve Fed’in bu toplantıda faiz artırım döngüsünü sonlandıracağına ilişkin beklentilerin güç kazanmasıyla altının ons fiyatı, dün yüzde 1,7 değer kazancıyla 2 bin 16 dolara çıktı. Değerli metal yeni günde de bu seviyeye paralel seyretti.

FED İZLENECEK

Piyasalar Fed’in bugün 25 baz puan büyüklüğünde faiz artırımına gideceğine neredeyse kedin gözüyle bakıyor. Piyasalarda, Fed’in faizi yüzde 90 ihtimalle 25 baz puan artıracağı ve “şahin” politikalarını sonlandıracağı fiyatlanıyor.

Bunun gerçekleşmesi durumunda dikkatler Fed Başkanı Jerome Powell’ın yatırımcıların yıl sonuna kadar faiz indirimi beklentilerine karşı çıkıp çıkmayacağına çevrilecek.

ALTIN FİYATLARI İÇİN KRİTİK KARAR TAKİP EDİLECEK

Avustralya merkezli bir aracı kuruluş olan ACY Securities’in baş ekonomisti Clifford Bennett, “Fed faiz artışlarında sürpriz bir duraklama yaparsa, bu derinleşen bir bankacılık krizine işaret eder ve altını muhtemelen daha yükseğe gönderir” dedi.

Bennett, bankacılık krizine ilişkin belirsizliklerin ve ABD’nin olası bir borç temerrüdüne ilişkin endişelerin sürmesi durumunda doların parlaklığını kaybedeceğini ve altına olan ilginin daha da artacağını söyledi.

ALTIN PİYASASINDA SON DURUM

Altın fiyatları, bu gelişmelerin etkisiyle 2 bin dolar seviyesinin üzerinde seyretti. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 1’in üzerinde yükselirken bugün 2 bin 17 dolar seviyesinde işlem gördü. ABD altın vadeli işlemleri de 2 bin 26 dolara yükseldi.

Saat 10.00 itibariyle gram altın 1263 TL’den satılırken çeyrek altın 2 bin 295 TL, Cumhuriyet altını ise 9 bin 93 TL satış fiyatıyla işlem gördü.