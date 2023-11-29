Altın fiyatları Fed beklentileriyle yükseldi

Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor. Fed'in şahin görüşleri ile tanınan üyelerinin faiz artışlarını durdurma sinyali vermesi değerli metali destekledi.

Sozcu.com.tr

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Altın fiyatları, Fed’in gelecek yılın ilk yarısında faiz indirimlerine başlayacağı yönünde beklentiler nedeniyle dolar ve tahvil getirilerinin kayıplarını sürdürmesiyle yükseldi.

Ons tarafında fiyatlar yedi ayın zirvesine yükselirken gram altın rekor kırdı.

Şahin görüşleri ile tanınan iki Fed üyesinin faiz artışında duraklama sinyali vermesi değerli metali destekledi. Ayrıca en şahin Fed yetkililerinden biri olan Christopher Waller’dan gelen indirim sinyali de yükselişe katkıda bulundu.

FED ÜYELERİNDEN KRİTİK AÇIKLAMALAR

Geçen yıl enflasyonu düşürmek için faiz oranlarının yükseltilmesi yönündeki görüşlere öncülük eden iki ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilisi, faiz oranlarını şimdilik sabit tutabileceklerinin sinyalini vererek, merkez bankasının mevcut faiz artırım döngüsünün tamamlandığı yönündeki beklentileri güçlendirdi.

Waller enflasyonu Fed’in yüzde 2 hedefine döndürmek için iyi bir konumda olduklarını söyleyerek politika yapıcıların yeniden faiz artırmaya ihtiyaç duymayabileceğini belirtti. Michelle Bowman ise enflasyonda olumlu tablo durursa faiz artışını desteklemeye istekli olduğunu ancak gelecek ay bir artışı onaylamaktan vazgeçtiğini söyledi.

Waller dün yaptığı açıklamada, enflasyon düşmeye devam ederse faiz indirimlerinin aylar içerisinde başlayabileceğini söyledi. Waller, ekonomik aktivitede son dönemde görülen yavaşlamanın kendisini cesaretlendirdiğini belirtti.

Fed yönetim kurulu üyelerinden Michelle Bowman ise enflasyonun ilerlemesi durursa faiz artırımlarını desteklemeye istekli olduğunu ancak gelecek ay bir artışı onaylamaktan vazgeçtiğini söyledi.

DOLAR GERİLEDİ, ALTIN YÜKSELDİ

Bu açıklamalarla birlikte dolar, keskin gerileyerek diğer başlıca para birimleri karşısında üç ayı aşkın sürenin dip seviyesini gördü. Doları başlıca altı para birimine karşı ölçen dolar endeksi 102,46 seviyesine geriledi.

Dolardaki kayıp ise altın fiyatlarını destekledi. Bu yıl Fed’in faizleri yükseltmesi herhangi bir faiz getirisi olmayan altının düşmesine neden olmuştu. Ancak faiz indirimi beklentilerin güçlenmesi ve jeopolitik risklerin artması gibi gelişmeler son haftalarda altın fiyatlarını destekledi.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Ons altın güne 2041 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2040 dolar, en yüksek de 2052 dolar seviyesi görüldü. Ons altın saat 9.40 itibariyle 2045 dolar seviyesinden işlem gördü.

Gram altın fiyatları da rekor kırdı. Gram altın aynı dakikalarda 1902 TL’den işlem gördü. Çeyrek altın 3 bin 108 TL’den, Cumhuriyet altını ise 12 bin 369 TL’den satıldı.

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