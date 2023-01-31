Altın fiyatları güne düşüşle başladı

Altının gram fiyatı yeni güne düşüşle başlamasının ardından 1157 lira seviyesinde işlem görüyor.

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Dün, ons fiyatına paralel değer kaybeden altının gram fiyatı günü yüzde 0,29 azalışla 1161 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de değer kaybıyla başlamasının ardından saat 10.35 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,34 altında 1157 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.900 lira, Cumhuriyet altını da 7 bin 690 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı dün yüzde 0,23 değer kaybıyla günü 1922 dolardan tamamlamasının ardından, şu dakikalarda 1913 dolardan işlem görüyor.

FED’İN FAİZ KARARI BEKLENİYOR

Dünya genelinde bugünden itibaren yoğunlaşacak olan veri takvimi ve merkez bankası kararları yatırımcıların odağında yer alırken, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yarın 25 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Analistler, piyasalarda Fed’in faiz artışını nerede durduracağına ilişkin belirsizliklerin varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürdüğüne değinerek, yarınki toplantıyla beraber bu konunun açıklığa kavuşmasının beklendiğini söyledi.

Bugün Euro Bölgesinde büyüme ve ABD’de tüketici güven endeksi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1900 doların destek, 1940 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti. (AA)

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