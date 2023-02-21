Altın fiyatları güne düşüşle başladı
Altın fiyatları yeni güne düşüşle başladı. Değerli metal, Fed'in para politikasına ilişkin belirsizliklerin giderilmesiyle yön bulacak.
Altın fiyatları yeni güne düşüşle başladı.
Altının ons fiyatı dün günü 1841 dolardan tamamlamasının ardından, sabah saatlerinde kapanışa göre yüzde 0,33 azalışla 1.835 dolardan işlem gördü.
Altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından 1114 lira seviyesinde işlem gördü. Dün, altının ons fiyatına paralel yatay bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü 1117 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,27 altında 1114 liradan işlem gördü. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1830 lira, Cumhuriyet altını da 7 bin 410 liradan satıldı.
FED İZLENİYOR
Analistler, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) gelecek dönem para politikasına ilişkin belirsizliklerin piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırdığını belirterek, bankanın yarın açıklayacağı toplantı tutanaklarının yatırımcıların odağında bulunduğunu kaydetti.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed’in gelecek iki toplantıda 25 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılırken, bankanın haziran ayındaki toplantıda da yüzde 55 ihtimalle politika faizini 25 baz puan daha artıracağı öngörülüyor.
Bu beklentilerle küresel ölçekte artan dolar talebinin altın fiyatlarını baskıladığını aktaran analistler, bugünden itibaren yoğunlaşacak makroekonomik veri takvimi ve Fed üyelerinin sözle yönlendirmelerinin piyasalarda oynaklığı arttırabileceğini bildirdi.
Analistler, bugün dünya genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin yanı sıra ABD’de 2. el konut satışlarının takip edileceğine değinerek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1820 doların destek, 1860 doların direnç konumunda bulunduğunu ifade etti. (AA)