Altın fiyatları rekor seviyenin hemen altında

Altının gram fiyatı 1.280 lira seviyesinden işlem gördü. Çeyrek altın 2 bin 100 lira, Cumhuriyet altını 8 bin 500 liradan satıldı.

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Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 1280 lira seviyesinde işlem gördü.

Dün altının ons fiyatındaki düşüşe karşın dolar kurundaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,63 yükselişle 1285 liradan tamamladı. Değerli metalin gram fiyatı gün içinde 1300 TL seviyeleriyle rekor kırmıştı.

Altının gram fiyatı, yeni güne azalışla başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla yüzde 0,39 düşüşle 1280 liradan işlem gördü. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2 bin 100 lira, Cumhuriyet altını da 8 bin 500 liradan satıldı.

Altının ons fiyatı ise dün 2 bin 50 dolardan kapanış gerçekleştirmesinin ardından şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,49 altında 2 bin 40 dolardan alıcı buluyor.

ABD VERİLERİ İZLENECEK

Analistler, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) “şahin” politikalarının sonlandıracağına ilişkin öngörülerin güçlendiğini kaydederek, bu durumun tarihi zirvesine yakın seyreden altının ons fiyatında aşağı yönlü baskıları törpülediğini söyledi.

ABD’de bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin önemine dikkati çeken analistler, ülkede iş gücü piyasalarının hala çok sıkı olduğunu ve bu durumun Fed’in politika alanını etkilediğini bildirdi.

Analistler, Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) dün üç temel politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırdığını hatırlatarak, toplantı sonrası ECB Başkanı Christine Lagarde’ın yaptığı açıklamalarda enflasyonla mücadelede “daha gidecek yolu” olduğunu ve Avro Bölgesi’ndeki enflasyonla mücadele için parasal sıkılaştırmaya “ara vermediğini” aktardı.

Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi’nde perakende satışlar ve ABD’de istihdam raporundaki verilerin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 30 ve 2 bin 20 doların destek, 2 bin 50 ve 2 bin 65 doların direnç konumunda bulunduğunu ifade etti. (AA)