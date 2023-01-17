Altın fiyatları güne düşüşle başladı

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 1153 lira seviyesinde işlem görüyor.

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Dün, ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,26 azalışla 1157 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından saat 11:50 itibarıyla yüzde 0,35 gerileyerek 1153 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1890 lira, Cumhuriyet altını da 7 bin 660 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı dün günü yüzde 0,3 değer kaybederek 1915 dolardan tamamlamasının ardından, bugün yüzde 0,31 düşüşle 1909 dolardan işlem görüyor.

BÜYÜMEYE DAİR TEMKİNLİ YAKLAŞIM

Analistler, dünya genelinde enflasyon beklentilerindeki iyileşmeye karşın ekonomik büyümeye dair temkinli yaklaşımın korunması ile piyasalarda karışık bir seyir izlendiğini bildirdi.

Davos Zirvesi’nden gelecek haber akışının yatırımcıların odağında kalmaya devam ettiğini aktaran analistler, veri gündeminde ise ABD’de New York Fed sanayi endeksi ile Almanya’da ZEW ekonomik görünüm endekslerinin öne çıktığını kaydetti.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1890 doların destek, 1930 ve 1940 doların direnç konumunda olduğunu söyledi. (AA)

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