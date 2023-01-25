Altın fiyatları güne düşüşle başladı
Altının gram fiyatı güne düşüşle başlamasının ardından 1166 lira seviyesinde işlem görüyor.
Dün, ons fiyatına paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,31 artışla 1171 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni güne ise düşüşle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,43 altında 1166 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1910 lira, Cumhuriyet altını da 7 bin 750 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı dün yüzde 0,35 değer kazanarak günü 1938 dolardan tamamlamasının ardından, şu dakikalarda 1928 dolardan işlem görüyor.
ABD’DE RESESYON ENDİŞELERİ KUVVETLENDİ
Analistler, dünya genelinde resesyon endişesinin güçlenmeye devam etmesinin risk iştahını olumsuz etkilediğini belirterek, ABD’de dün açıklanan Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin beklentileri geride bıraksa da 50 seviyesinin altında kalarak daralmaya işaret ettiğini bildirdi.
ABD’de 3 aylık hazine bonosu ile 10 yıllık tahvil faizi arasındaki fark 125 baz puana çıkarak ülkede resesyon endişelerinin güçlendiğine işaret etti.
Bugün Almanya’da açıklanacak Ifo iş dünyası güven endeksinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1920 doların destek, 1950 ve 1970 dolar direnç konumunda olduğunu söyledi. (AA)