Altın fiyatları güne düşüşle başladı

Altının gram fiyatı güne düşüşle başlamasının ardından 1174 lira seviyesinde işlem görüyor.

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Dün, ons fiyatına paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,43 artışla 1176 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne ise düşüşle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,17 altında 1174 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1925 lira, Cumhuriyet altını da 7 bin 800 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı dün yüzde 0,46 değer kazanarak günü 1947 dolardan tamamlamasının ardından, şu dakikalarda 1942 dolardan işlem görüyor.

Analistler, dünya genelinde resesyon endişelerinin fiyatlamalar üzerinde etkili olmaya devam ettiğini belirterek, yatırımcıların odağında bugün ABD’de açıklanacak yoğun makroekonomi gündeminin olduğunu bildirdi.

PİYASALARDA OYNAKLIK UYARISI

ABD’de 2022 dördüncü çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) ve kişisel tüketim harcamaları verilerinin ABD Merkez Bankası’nın (Fed) politikaları üzerinde etkili olduğunu aktaran analistler, piyasalarda oynaklığın artabileceğini dile getirdi.

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalara göre Fed gelecek hafta politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakıldığını ifade ederek, mart toplantısında da 25 baz puanlık faiz artış ihtimalinin güçlü olduğunu ancak piyasalarda bankanın martta faiz artışlarına ara verebileceğine yönelik tahminlerin de bulunduğunu söyledi.

Bugün ayrıca yurt içinde TCMB’nin enflasyon raporu ve Para Politikası Kurulu toplantı özetinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1930 doların destek, 1960 ve 1980 dolar direnç konumunda olduğunu kaydetti. (AA)

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