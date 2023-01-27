Altın fiyatları güne düşüşle başladı

Altının gram fiyatı güne düşüşle başlamasının ardından 1164 lira seviyesinde işlem görüyor.

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Dün, ons fiyatına paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,83 azalışla 1166 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,17 altında 1164 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1910 lira, Cumhuriyet altını da 7 bin 740 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı dün yüzde 0,88 değer kaybıyla günü 1930 dolardan tamamlamasının ardından, şu dakikalarda 1925 dolardan işlem görüyor.

ABD’DE RESESYON ENDİŞELERİ AZALDI

Dün açıklanan verilere göre 2022’nin dördüncü çeyreğinde ABD ekonomisi yüzde 2,9 büyümesi, yeni konut satışlarının da Aralık 2022’de aylık yüzde 2,3 artışla beklentileri aşmasıyla ülke ekonomisine ilişkin resesyon endişeleri azaldı.

Analistler, dün açıklanan verilerin ardından ABD Merkez Bankası’nın (Fed) ülke ekonomisine “yumuşak iniş” yaptırabileceğine yönelik beklentilerin güçlendiğini, bunun da altın fiyatını baskıladığını söyledi.

Bugün ABD’de başta kişisel harcamalar ve gelirler olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1920 doların destek, 1960 ve 1980 dolar direnç konumunda olduğunu bildirdi. (AA)

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