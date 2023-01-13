Altın fiyatları güne yatay başladı

Altının gram fiyatı, güne yatay seyirle başlamasının ardından 1145 lira seviyesinde işlem görüyor.

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Dün, ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,17 artışla 1146 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne ise yatay başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışının hemen altında, 1145 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1880 lira, Cumhuriyet altını da 7 bin 610 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı dün yüzde 1,17 değer kazanarak 1900 dolar seviyesini aşmasının ardından, bugün yüzde 0,1 düşüşle 1896 dolardan işlem görüyor.

ABD’de dün açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Aralık 2022’de aylık yüzde 0,1 azalarak Mayıs 2020’den bu yana ilk kez aylık bazda düşüş gösterirken, yıllık artışı ise yüzde 6,5’e yavaşlayarak Ekim 2021’den bu yana en düşük seviyesine geriledi.

ENFLASYON VERİSİ ALTIN FİYATLARINI DESTEKLEDİ

Analistler, ABD’de dün açıklanan enflasyon verisinin ardından güçlenen ABD Merkez Bankası’nın (Fed) sıkılaşma adımlarını yavaşlatacağı beklentilerinin altın fiyatını desteklediğini bildirdi.

Fed’in gelecek ayki toplantıda 25 baz puan faiz artıracağı ihtimali yüzde 94’e çıkarken, martta 25 baz puanlık faiz artışı ihtimali de yüzde 76 seviyesinde bulunuyor.

Bugün Almanya’da Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH), Euro Bölgesi’nde dış ticaret dengesi ve sanayi üretimi ile ABD’de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verileri takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1870 doların destek, 1900 ve 1930 doların direnç konumunda olduğunu söyledi. (AA)

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