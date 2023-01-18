Altın fiyatları güne yatay başladı
Altının gram fiyatı güne yatay başlamasının ardından 1153 lira seviyesinde işlem görüyor.
Dün, ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,44 azalışla 1152 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.35 itibarıyla 1153 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1890 lira, Cumhuriyet altını da 7 bin 660 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı dün günü yüzde 0,3 değer kaybederek 1909 dolardan tamamlamasının ardından, şu dakikalarda 1908 dolardan işlem görüyor.
PİYASALARDA OYNAKLIK ARTTI
Analistler, Japonya Merkez Bankası’nın (BoJ) beklentilerin aksine getiri eğrisi hedef bandında değişikliğe gitmemesinin ardından piyasalarda oynaklığın arttığını söyledi.
Japon yenindeki değer kaybının dolar üzerinden altın fiyatlarını da baskıladığını ifade eden analistler, buna karşın ons altının 1890 desteği üzerinde tutunduğuna dikkati çekti.
Analistler, Davos Zirvesi’nden gelecek haber akışının yatırımcıların odağında kalmaya devam ettiğini belirterek, veri gündeminde ise Euro Bölgesi’nde Tüketici Fiyat Endeksi ile ABD’de Üretici Fiyat Endeksi, sanayi üretimi ve perakende satışların öne çıktığını kaydetti.
Teknik açıdan altının ons fiyatında 1890 doların orta vadeli görünüm açısından kritik destek konumunda olduğunu aktaran analistler, olası yükselişlerde 1930 ve 1940 dolar dirençlerinin takip edileceğini bildirdi. (AA)