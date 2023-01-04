Altın fiyatları güne yükselişle başladı
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1120 lira seviyesinde işlem görüyor.
Dün, ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,63 artışla 1106 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10:40 itibarıyla yüzde 1,3 değer kazancıyla 1120 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1840 lira, Cumhuriyet altını da 7 bin 450 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 1,07 artışla 1857 dolardan işlem görüyor.
FED TUTANAKLARI İZLENECEK
Analistler, resesyon ve enflasyon ikilemi arasında piyasaların yön bulmakta zorlandığını belirterek, bugün gözlerin ABD Merkez Bankası’nın (Fed) toplantı tutanaklarına çevrildiğini söyledi.
Fed’in tutanaklarında olası ipuçlarının para politikasına ilişkin belirsizliklerin azalmasına yardımcı olabileceğini aktaran analistler, nihai faiz oranına yönelik değerlendirmelerin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini ifade etti.
Analistler, bugün ABD’de Fed’in toplantı tutanaklarının yanı sıra, ISM imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) endeksi ve JOLTS açık iş sayısı ile Almanya ve Euro Bölgesinde hizmet sektörü ve bileşik PMI verilerinin takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1830 doların destek, 1870 doların direnç konumunda olduğunu bildirdi. (AA)