Altın fiyatları güne yükselişle başladı

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla yüzde 0,4 artarak 1.239 liradan işlem görüyor.

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Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.239 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün ons fiyatına paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, yüzde 0,69 azalışla günü 1.234 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla yüzde 0,4 artarak 1.239 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.030 lira, Cumhuriyet altını da 8.230 liradan satılıyor.

Dün yüzde 0,8 azalışla günü 1.991 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 1.999 dolardan alıcı buluyor.

GÜVENLİ LİMANA TALEP SINIRLI DA OLSA ARTTI

Analistler, ABD’de güçlü kalmaya devam eden iş gücü piyasalarının ardından yarın açıklanacak enflasyon verileri öncesi yatırımcıların temkinli davrandığını belirterek, güvenli liman varlıklara olan talebin sınırlı da olsa arttığını söyledi.

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) enflasyonla mücadele kapsamında ekonomik aktiviteyi yavaşlatmak istediğini ifade eden analistler, buna karşın piyasalarda Banka’nın adımlarının ülke ekonomisinde ani bir durmaya neden olup olmayacağı endişesinin varlığını sürdürdüğünü kaydetti.

Para piyasalarında, Banka’nın 25 baz puanlık faiz artırım ihtimali yüzde 72 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün Euro Bölgesi’nde perakende satışlar, Uluslararası Para Fonu (IMF) Global Ekonomik Görünüm Raporu’nun takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.990 doların destek, 2.040 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti. (AA)

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