Altın fiyatları güne yükselişle başladı
Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla yüzde 0,56 artışla 1.258 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2 bin 60 lira, Cumhuriyet altını da 8 bin 350 liradan satılıyor.
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.258 lira seviyesinde işlem görüyor.
Dün, altının ons fiyatına paralel değer kazanan altının gram fiyatı günü yüzde 0,65 yükselişle 1.251 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla yüzde 0,56 artışla 1.258 liradan işlem görüyor.
Aynı dakikalarda çeyrek altın 2 bin 60 lira, Cumhuriyet altını da 8 bin 350 liradan satılıyor.
RESESYON ENDİŞELERİ FİYATLARI DESTEKLEDİ
Altının ons fiyatı dün günü 2 bin 15 dolardan tamamlamasının ardından, bugün yüzde 0,45 değer kazancıyla 2 bin 24 dolardan işlem görüyor.
Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarındaki resesyon endişesinin altın fiyatlarını desteklediğini belirtti.
Dün ABD’de açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi’ndeki (TÜFE) artış yıllık bazda yüzde 6’dan yüzde 5’e azalarak beklentileri geride bıraktığını belirten analistler, çekirdek TÜFE’deki artışın yüzde 5,5’ten 5,6’ya çıkmasının gelecek dönem para politikasına ilişkin belirsizlikleri arttırdığını bildirdi.
Para piyasalarında Fed’in gelecek toplantıda 25 baz puan faiz artıracağına yönelik beklentiler ise yüzde 70 seviyesinde fiyatlanmayı sürdürdü.
Analistler, bugün ABD’de işsizlik maaşı başvuruları ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.990 doların destek, 2.040 doların ise direnç konumunda bulunduğunu söyledi. (AA)