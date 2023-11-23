Altın fiyatları güne yükselişle başladı

Altın fiyatları güne yükselişle başladı.

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Altın fiyatları, genel olarak zayıf seyreden doların ve tahvil getirilerindeki düşüşlerin altına olan talebi artırmasıyla yükseldi.

Dün altının ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,22 azalışla 1845 liradan tamamlamıştı.

Altının gram fiyatı yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,4 artışla 1852 lira seviyesinde işlem gördü. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 50 liradan, cumhuriyet altını 12 bin 460 liradan satıldı.

Altının ons fiyatı ise aynı dakikalarda yüzde 0,3 değer kazancıyla 1996 dolar seviyesinde işlem gördü.

BU GELİŞMELER FİYATLAMADA ETKİLİ OLUYOR

Analistler, İsrail ve Hamas arasında sağlanan uzlaşma ile ABD Merkez Bankasının (Fed) şahin politikalarının sonuna geldiği beklentisinin fiyatlamalardaki ana etken olmaya devam ettiğini belirterek, ABD ve Japonya’da piyasaların tatil olmasının dünya genelinde varlık fiyatlarında oynaklığın sınırlı kalmasına neden olduğunu kaydetti.

Buna karşın ABD’de açıklanan makroekonomik veriler yatırımcıların hala temkinli olmasında fayda olduğunu gösterirken, para piyasalarında Fed’in haziranda faiz indirimlerine başlayacağına yönelik fiyatlamalar güçlü kalmayı sürdürüyor.

BU GELİŞMELER İZLENECEK

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararı ile haftalık para ve banka istatistikleri izlenecek.

Yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin yanı sıra Avrupa Merkez Bankasının (ECB) toplantı tutanaklarının takip edilecek.

Teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 10 ve 2 bin 20 dolar seviyeleri direnç, 1990 ve 1980 dolar destek konumunda bulunuyor. (AA)

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