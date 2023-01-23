Altın fiyatları haftaya düşüşle başladı
Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 1161 lira seviyesinde işlem görüyor.
Cuma günü, ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,25 azalışla 1165 liradan tamamlamıştı.
Altının gram fiyatı, yeni haftaya da değer kaybıyla başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla yüzde 0,34 gerileyerek 1161 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1900 lira, Cumhuriyet altını da 7 bin 720 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı cuma günü yüzde 0,3 değer kaybederek günü 1927 dolardan tamamlamasının ardından, şu dakikalarda 1920 dolardan işlem görüyor.
FED’İN ŞAHİN ADIMLARA SON VERMESİ BEKLENİYOR
Analistler, küresel çapta resesyon riski ve para politikalarının seyrine ilişkin endişelerin yatırımcıların odağında kalmaya devam ettiğini belirterek, makroekonomik veri takviminin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini söyledi.
ABD’de ekonomik aktivitenin bir süredir yavaşladığına dikkati çeken analistler, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) martta da 25 baz puanlık faiz artışı yapmasının ardından şahin adımlarına son vereceğinin tahmin edildiğini bildirdi.
Analistler, bugün ABD’de öncü göstergeler endeksi ve Euro Bölgesi’nde tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1910 doların destek, 1940 ve 1960 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti. (AA)